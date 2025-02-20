結業潮｜新田圍唯一百佳3.6結業最近需行17分鐘落山　街坊緊急發聯署求續租

▲ 新田圍唯一百佳3.6結業最近需行17分鐘落山，街坊緊急發聯署求續租。

【百佳超市/結業潮】早前網上流傳沙田新田圍邨的百佳即將結業，引發居民關注。近日，百佳官宣結業消息，營業至3月6日。作為邨內唯一超級市場，結業將對居民的日常生活造成重大影響，街坊擔心日後需行遠路購買糧油雜貨，「以後買米要行71级樓梯」。

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結業潮｜超市離場屋邨變孤島

本月初在Facebook群組「新田圍專區」發帖，指邨內唯一一間百佳超級市場即將於月底結業，當時店內貨架已經開始清空，並不再補貨。街坊引述職員所稱超市將營業至2月18日。其後，百佳超級市場於17日下午在店外貼出通告，宣佈「2025年3月6日同大家講Bye Bye」，建議顧客可到鄰近的新翠邨分店選購貨物。

新田圍邨位於山上，邨內僅有1間超級市場和1間7-11便利店，結業消息讓新田圍邨居民大受打擊，擔憂未來可能要走遠路才能買到糧油雜貨。有居住多年的街坊表示不捨，有網民留言表示，「聽聞係業主大幅加租，今天同百佳職員確認此事」、「無超市喺左右真係好唔方便」、「百佳都頂唔住要走真係變孤島」。

結業潮｜網民︰要老人家行71級樓梯

街坊回憶並感慨「40幾年，由我小學到而家，終於要退場」。有居民提到，缺乏超市的情況使生活變得更加不便，尤其是對於長者來說，走到其他屋邨購物幾乎是一項艱鉅的任務，「莫非要老人家行71級樓梯，只為買包米」、「以後冇米，就要自己由秦石邨托米」。另有人建議可到附近屋邨購物，即時被網民們討伐，指對方肯定不是邨民，直言「新田圍咁偏僻，又完全冇LIFT搭」、「要行71级樓梯」。

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結業潮｜區議員發起聯署行動

街坊的不安，促使沙田區議員介入，望能保障民生及日常用品供應。新田圍邨所屬的沙田區議員、工聯會陳善明表示，她已多次聯絡商場業主了解情況，並發起聯署收集街坊簽名，希望能保障居民的日用品供應。然而，部分居民對此行動的成效表示懷疑，認為即使業主願意減租，百佳仍需決定是否續租。

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