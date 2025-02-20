八達通失效｜2批八達通3月失效拍卡聽到這聲響要注意 一文看清免費換卡方法+地點
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 60 分鐘前
近日大家在使用八達通時，若聽到「嘟～嘟嘟」呢三聲，即代表手上的八達通即將失效，是時候要換卡。有2批八達通將於3月22日失效，市民只需在期限前到指定地方，即可換領新版八達通。即睇下文了解換卡方法及地點！
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八達通失效｜2批八達通3月22日失效
八達通自2020年6月中起，逐步更換2002年或以後發出的租用八達通，包括不記名八達通及個人八達通，每批八達通有至少3個月通知期。拍卡時會有「嘟～嘟嘟」三聲，即代表八達通需要更換。
八達通早前宣布，有兩批八達通將於3月22日失效，並需要在限期前更換，八達通號碼如下：
- 88857001 - 88915000
- 95998001 - 96325000
八達通失效｜2025年換卡計劃
另外，根據八達通2025年換卡計劃，還有2批八達通分別將於4月26日及5月24日前失效。
即將失效八達通之日期及批次，如圖下：
八達通失效｜網上登記及換卡方法
租用版八達通：
用戶應儘快將需要更換的租用版不記名八達通，在失效日期前轉換為手機八達通，或前往設置於指定港鐵站及商場之「八達通服務站」、港鐵客務中心，更換新的實體八達通。
用戶卡内的按金、餘額、服務及優惠均可轉移至手機八達通或新卡。當八達通卡失效一年但仍未被更換，用戶需繳付逾期更換行政費。
用戶亦可以於「港鐵客務中心」退回租用版八達通，安排按金及餘額（如有）退款。
個人八達通：
個人八達通是指卡背印有持卡人姓名及／或相片的八達通。用戶可將其轉換為手機八達通，或轉移至實體八達通。
如想轉移至實體八達通，則需要預先登記，步驟如下：
八達通失效｜查詢八達通卡是否需要更換
如不確定八達通卡是否需要更換及是否需要繳付逾期更換行政費，可於八達通網站查詢。
八達通失效｜2項服務及優惠將不會轉移至新卡
更換新卡時，下列服務及優惠會自動轉移至新八達通：
- 八達通餘額
- 最近9次消費紀錄
- 自動增值服務
- 八達通日日賞$
- 八達通日日賞 – 電子印花
- 公共交通費用補貼
- 屋苑／商業大廈／校園門禁系統
- 校園管理系統
- 屋苑／商業大廈／校園專用巴士
- 港鐵乘車優惠及服務：學生車費推廣計劃、輕鐵個人八達通積分優惠、羅湖 / 落馬洲特惠乘車計劃、港鐵全月通加強版、港鐵「即日第二程車費九折」優惠（如適用）、港鐵特惠站優惠、登記賬戶內獎分及已領取的免費車程
- 九巴月票
- 新渡輪月票／假日來回票
- 新巴／城巴車費優惠
以下2項服務／優惠，在換卡時不會轉移至新的八達通：
- 停車場時租／月租服務
- 港鐵泊車轉乘計劃
為確保有關功能成功轉移，請於轉移後即以新八達通使用該功能。如該功能不能正常運作，請聯絡有關管理處 / 服務供應商。另外，亦請保留更換八達通的收據，並向有關服務供應商查詢，以安排將該服務/優惠轉移至新的八達通。
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