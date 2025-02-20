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八達通失效｜2批八達通3月失效拍卡聽到這聲響要注意　一文看清免費換卡方法+地點

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

2批八達通3月失效拍卡，一文看清免費換卡方法及地點。

近日大家在使用八達通時，若聽到「嘟～嘟嘟」呢三聲，即代表手上的八達通即將失效，是時候要換卡。有2批八達通將於3月22日失效，市民只需在期限前到指定地方，即可換領新版八達通。即睇下文了解換卡方法及地點！

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八達通失效｜2批八達通3月22日失效

八達通自2020年6月中起，逐步更換2002年或以後發出的租用八達通，包括不記名八達通及個人八達通，每批八達通有至少3個月通知期。拍卡時會有「嘟～嘟嘟」三聲，即代表八達通需要更換。

點擊圖片放大

八達通早前宣布，有兩批八達通將於3月22日失效，並需要在限期前更換，八達通號碼如下：

  • 88857001 - 88915000
  • 95998001 - 96325000

八達通失效｜2025年換卡計劃 

另外，根據八達通2025年換卡計劃，還有2批八達通分別將於4月26日及5月24日前失效。

即將失效八達通之日期及批次，如圖下：

2025 年換卡計劃中即將失效八達通之日期及批次。(八達通網頁)

八達通失效｜網上登記及換卡方法

租用版八達通：

用戶應儘快將需要更換的租用版不記名八達通，在失效日期前轉換為手機八達通，或前往設置於指定港鐵站及商場之「八達通服務站」、港鐵客務中心，更換新的實體八達通。

用戶卡内的按金、餘額、服務及優惠均可轉移至手機八達通或新卡。當八達通卡失效一年但仍未被更換，用戶需繳付逾期更換行政費。

用戶亦可以於「港鐵客務中心」退回租用版八達通，安排按金及餘額（如有）退款。

個人八達通：

個人八達通是指卡背印有持卡人姓名及／或相片的八達通。用戶可將其轉換為手機八達通，或轉移至實體八達通。

如想轉移至實體八達通，則需要預先登記，步驟如下：

點擊圖片放大
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八達通失效｜查詢八達通卡是否需要更換

如不確定八達通卡是否需要更換及是否需要繳付逾期更換行政費，可於八達通網站查詢。

查詢八達通卡是否需要更換。

八達通失效｜2項服務及優惠將不會轉移至新卡

更換新卡時，下列服務及優惠會自動轉移至新八達通：

  • 八達通餘額
  • 最近9次消費紀錄
  • 自動增值服務
  • 八達通日日賞$
  • 八達通日日賞 – 電子印花
  • 公共交通費用補貼
  • 屋苑／商業大廈／校園門禁系統
  • 校園管理系統
  • 屋苑／商業大廈／校園專用巴士
  • 港鐵乘車優惠及服務：學生車費推廣計劃、輕鐵個人八達通積分優惠、羅湖 / 落馬洲特惠乘車計劃、港鐵全月通加強版、港鐵「即日第二程車費九折」優惠（如適用）、港鐵特惠站優惠、登記賬戶內獎分及已領取的免費車程
  • 九巴月票
  • 新渡輪月票／假日來回票
  • 新巴／城巴車費優惠

以下2項服務／優惠，在換卡時不會轉移至新的八達通：

  • 停車場時租／月租服務
  • 港鐵泊車轉乘計劃

為確保有關功能成功轉移，請於轉移後即以新八達通使用該功能。如該功能不能正常運作，請聯絡有關管理處 / 服務供應商。另外，亦請保留更換八達通的收據，並向有關服務供應商查詢，以安排將該服務/優惠轉移至新的八達通。

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由2025年1月1日起，使用AlipayHK搭車亦適用於公共交通費用補貼計劃。市民以AlipayHK「易乘碼」支付公共交通費用，或以MTR MobilZD1車票二維碼乘搭港鐵時以AlipayHK付款，所付費用可用作計算補貼。

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