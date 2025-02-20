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衛詩雅周祉安結婚︱Michelle向楊受成夫婦及敬茶　《破·地獄》導演陳茂賢爆新娘不為人知一面

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撰文： 文體藝online

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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衛詩雅結婚當日，向楊受成夫婦、張雅麗及霍汶希逐一敬茶。

【衛詩雅 / 周祉安 / 楊受成 / 張雅麗 / 霍汶希 / 陳茂賢】周祉安及衛詩雅（Michelle）婚禮於周日圓滿舉行，除公司眾多夥伴現身祝福外，一對新人更向Michelle的伯樂英皇集團主席楊受成夫婦、英皇娛樂集團行政總裁張雅麗及英皇娛樂集團營運總裁霍汶希逐一敬茶，場面感動。

Michelle更於婚禮台上特別多謝楊博士及Mani於十多年前歡迎她加入英皇的大家庭，令她有第二個家的感覺。除此之外，Michelle更相當感謝傳媒朋友多年來的照顧，一對新人悉心準備「嫁女餅」給當晚到場的傳媒友好，跟大家分享喜悅。

衛詩雅結婚︱衛詩雅過大禮超豪排場騷巨型龍鳳鈪　準新娘Michelle疑暗示心急做媽媽

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衛詩雅周祉安結婚︱陳茂賢爆Michelle蝦碌一面

Michelle當晚亦特別邀請多位事業上的戰友到場，見證她人生中的大日子，當中不少得跟Michelle連續合作兩集《不日成婚》及《破·地獄》共3部電影的陳茂賢導演。

陳茂賢獲邀在婚禮台上大爆Michelle不為人知的蝦碌一面：「我同Michelle第一次合作係《不日成婚》，為Michelle寫咗曾可怡呢個角色。戲裡面嘅曾可怡同現實生活中嘅衛詩雅好唔同，但係又有啲相同；相同嘅係大家都好善良，心地好好，好識得為照顧身邊嘅人去感受。」

他續指：「唔同嘅係，戲裡面嘅曾可怡記性好好，冇咁大頭蝦，而現實中嘅衛詩雅好大頭蝦嘅，記得有一次我病，「衛大夫」畀咗啲藥我食，食咗兩個禮拜都唔好返，終於有一日我忍唔住，「不如你試吓問下周醫生吖？」

然後，周醫生就同我講話『錯㗎喎啲藥，仲要係冇一隻啱。』所以周醫生係幾咁重要！」導演的分享令在場賓客捧腹大笑。

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衛詩雅周祉安結婚︱祝福周生周太幸福美滿

同時，導演亦帶來贈言：「作為呢幾年嘅戰友，我好開心睇到佢由曾可怡到郭文玥，一步一步咁成長，成績越嚟越好，如今佢接到一個人生好重要嘅角色，就係周太，我對佢好有信心，即使我知道佢無論演戲定係對自己都係力求完美，但係我想講你識咗周醫生之後，思想成熟咗，記性好咗，皮膚靚咗，個人開心咗，其實好完美㗎喇，不過最緊要喺周醫生眼中，你永遠都係咁完美。」

最後，陳茂賢感性地稱：「我想送一句《不日成婚2》嘅對白，希望你記住，『做自己，做好自己，做好周太。』希望周生周太幸福美滿，白頭到老！」

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