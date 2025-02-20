啟德體育園｜體育園周六首場全運測試賽　楊德強：重點檢視球員房間安排

▲ 全運會統籌辦公室主任楊德強表示，是次測試賽將重點檢視球員房間安排，以及場地燈光角度等細節。（資料圖片）

【啟德體育園 / 楊德強 / 七人欖球賽】啟德體育園首場全運會測試賽將於本周六（22日）舉行，由香港手球隊與廣東、澳門及江蘇隊角逐。

全運會統籌辦公室主任楊德強接受電台訪問時表示，啟德體育園早前已通過多次演練，為是次測試賽奠定基礎，是次手球項目測試賽將重點檢視球員房間安排，以及場地燈光角度等細節。

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▲ 啟德體育園。

啟德體育園｜下月底辦國際七人欖球賽

啟德體育園3月1日正式開幕，主場館將於下月底舉辦國際七人欖球賽同時作為全運會的測試賽，楊德強期望借助七欖多年的賽事經驗，檢視新場館的運作情況並作出調整。

他又透露，3月初將在中環海濱舉行3項鐵人項目測試賽，過往在中環海濱舉行的這類賽事，觀眾只能站在路邊觀看，而是次測試賽將新增觀眾席及大屏幕等設施，以提升觀眾的觀賽體驗。

此外，維園將舉辦全運會沙灘排球項目。楊德強表示，一般沙灘排球賽事在鬧市中舉行的機會不多，測試賽除檢視大批觀眾如何更方便往來賽場外，場內還將設立攤位介紹香港，期望市民及訪客能體驗到本港的地道風情及文化。

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