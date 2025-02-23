北上消費｜港人北上消費遊玩熱潮減退？　網民列深圳5大「問題」引熱議

▲ 港人北上消費遊玩熱潮減退？網民列深圳5大「問題」引熱議。

【深圳 / 北上消費 / 北區居民】深圳較低的物價和豐富多樣的「吃喝玩樂」選擇，近年來吸引不少港人北上消費，每至周末及節假日，各大熱門商場都能見到港人身影，儼然掀起一股「北上消費熱潮」。

不過，近日有人在連燈討論區發帖，直指深圳目前存在不少「問題」，令其北上消費慾望消退，甚至一些商家行為直接讓他望而卻步，引起網民熱議。

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北上消費｜北上深圳消費5大「問題」

樓主以「北上熱潮開始減退」為題發帖，他列舉數個原因：深圳適合港人遊玩的區域有限，除了福田和南山區一帶，其他地方「好舊式大陸feel」，未必適合港人。

因此，從去年年開始，不少YouTuber便將影片內容聚焦到介紹高鐵沿線城市。

▲ 樓主列舉多個深圳部分商場存在「問題」，指北上消費熱潮減退。（《最愛女人購物狂》劇照）

而深圳的部分商場雖新，但除了有豐富的飲食選擇外，沒有其他配套的玩樂項目，部分品牌商品價格較香港更貴；據樓主觀察，早前爆火的山姆超市今已無人再提，除了北區居民會頻繁北上買餸，普遍港人北上頻率下降不少，而香港街上的人明顯變多。

該帖引起熱議，不少人同意樓主的觀點，認為深圳的商場「大同小異」，且兩地物價價差逐漸收窄，部分商家「見有得賺就加價，加完計返交通費用、時間同香港差唔多，做咩要花時間同人迫、同人排隊」、「食肆因為香港人而貴咗」、「搭車上去已經曬幾百蚊，平乜？」。

▲ 據資料數據，去年全年經深圳各口岸北上的港人人數逾8,000萬人次，單去年12月就有799萬人次，數字依然高企。（資料圖片）

北上消費｜網民：北上消費變咗習慣

不過，有不少網民認為北上熱潮並未減退，甚至已由「熱潮」轉變為「習慣」，「無減退過，變咗習慣囉」、「我父母一兩年前都仲好抗拒番大陸，話驚治安唔好，到佢哋同朋友上完一兩次，依家個個月都上去食飯，仲話要帶我哋去食」，對於商場同質化問題，有人則表示「返大陸都係得個食字，幾好服務幾好食」。

有網民指出，北上熱潮並未消退，「無人講唔代表無人上去，個個禮拜一車車人咁上去」，「B車（口岸線）好密，星期六日要一架接一架咁開，好似金鐘哋地鐵咁」；據資料數據，去年全年經深圳各口岸北上的港人人數逾8,000萬人次，單去年12月就有799萬人次，數字依然高企。

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