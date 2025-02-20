眼霜推薦2025︱《LDK》47款熱門眼霜大比拼　14款A級或以上推薦名單 最平$39享貴婦級抗皺保濕功效

▲ 《LDK》47款熱門眼霜大比拼：14款A級或以上推薦名單！最平$39享貴婦級抗皺保濕功效

【眼霜／眼紋／抗皺／保濕／去黑眼圈】眼部護理非常重要！日本家品雜誌《LDK the Beauty》搜集了47款市面上人氣化妝品牌及暢銷低價眼霜產品，進行比較測試，當中有14款獲評A級或以上，最便宜款式只需￥1000以下就能享有抗皺保濕、去黑眼圈提亮眼周功效，絕對推薦入手！

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《LDK》指出，有很多人認為，只要眼部周圍還沒有明顯皺紋，就無需使用眼霜抗老。但其實無關年齡，當眼周皮膚乾燥時，就有機會產生細紋；同時，熬夜等因素會造成黑眼圈、眼周皮膚暗沉等問題，同樣會讓人顯老。因此，使用眼霜進行眼部護理，是讓人在外表上保持年輕的必須手段。

在眼霜質地方面，《LDK》介紹，眼霜通常含油量高，質地偏濃厚硬挺，優點是能夠為眼部周圍區域提供精確、集中的保濕。

根據眼周問題選擇眼霜

《LDK》教大家如何選擇最適合自己的眼霜，表示應根據眼部膚況進行考慮。首先，眼周皮膚會存在許多問題，包括皺紋、色斑和乾燥。眼周皮膚乾燥的人，推薦選擇功效强調高保濕的眼霜，其中含有神經醯胺和透明質酸等保濕成分，對提升皮膚水分非常有效。

至於眼部皺紋問題，推薦使用含有菸鹼醯胺和視黃醇等活性成分的藥用眼霜；這些成分已被證實可以改善皺紋，原理在於當中的維他命A有助於促進皮膚更新及膠原蛋白產生，使肌膚更緊緻有彈性。

另外，《LDK》也强調保養品的性價比，一些產品的功效不一定與其價格相對應。價格實惠的產品，若與貴價品牌含有同樣的肌膚所需成分，也會是最適合使用的好產品。

3大評測重點

為推薦大家最高性價比的眼霜，《LDK》團隊對47款眼霜進行了以下三項測試：

1. 保濕力

邀請乾肌監測員配合測試產品的保濕力，將相同量的各產品塗抹於手臂上，並使用專門儀器測量測量塗抹產品前和塗抹一定時間後的肌膚水分含量，計算平均差值。

2. 成分

邀請化妝品專家對每種產品中的每種成分進行分析。

3. 可用性

邀請了年齡介乎20至50歲之間的女性測試產品可用性，但不透露產品名稱；並針對產品易用性進行綜合評分，包括檢視產品延展性、黏膩程度、使用後是否會感覺緊繃、有無造成皮膚刺激等。

47款眼霜排行名單

14款A級或以上推薦：

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27款B級眼霜（評分由高至低）：

Kirei＆co.祛皺美白精華 10mL

COSME DECORTÉ 肌源修護保濕活膚修復眼部精華 20mL

Crystal Jemmy 祛皺眼部精華 25g

TSUDA COSMETICS Skin Barrier Eye Zone 20g

Koji Eyetalk 夜用眼部精華 10mL

SANA莎娜 豆乳本舖藥用美白抗皺眼霜 20g

Demarrer 奢華藥用 NA 抗皺霜 18g

Predia 抗皺日間護理眼霜 15g

Anti-Signal Wrinkle Hunter 藥用抗皺高效眼霜 20g

Hada Labo肌研極潤高級透明質酸眼霜 20g

肌美精 眼袋撫平精華液 25g

Country & Stream 晚間草本護眼精華棒 15mL

SHISEIDO資生堂 Ultimune 強效眼部精華 III 15g

EVOCOS One Pen Creative Serum 1.8mL

EBiS Pure 5R Cream 20g

F.BEAUTE Hyaluronic Touch 眼霜 20g

The Body Shop Edelweiss Bouncy Eye Mask 20mL

BCL Kanzai-san 藥用抗皺護理霜 20g

unlabel LAB Niacinamide+Retinol Spot Cream 20g

NAIAS 煙酰胺提亮抗皺緊緻眼霜 30g

innisfree 綠茶籽雙效活肌按摩筆 10mL

Melvita 有機野玫瑰復活保濕眼霜 15mL

URUYOI 夜間修復眼霜 35g

RAFRA 眼霜 15g

LINKA esthe Eye Refresher 15mL

THE MYTOL 柔膚眼霜 15g

CHANEL Hydra Beauty Micro Creme Yeux 15g

6款C級眼霜（評分由高至低）：

FANCL 水盈煥亮眼霜 8g

athletia 眼部護理霜 18g

EDOBIO保濕眼霜 20g

SANA 莎娜 豆乳美肌 眼部豐盈霜 NC 20g

JMsolution V9維他命安瓶滾珠眼霜 15mL

MEDI wrinkle MOISTURE CREAM 15g

同場加映：消委會15款除皺眼霜

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