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職場健康丨「千年一遇美少女」人設崩壞？　橋本環奈陷職場欺凌風波第9位經理人傳身心失調離職

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【橋本環奈／職場欺凌／離職】有「千年一遇美少女」之稱，現年26歲的日本女星橋本環奈再身陷職場欺凌事件。自去年她被爆出欺凌及常常於片場辱罵「經紀人」，令前後共有多達8名經紀人離職，近日再傳出有第9位經紀人因身心失調而離職，使外界亦對一向形象「親民」的她人設產生質疑。

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綜合日本傳媒報道，自2024年11月，日本雜誌《周刊文春》爆出橋本環奈涉嫌對經紀人們經常厲言苛責，前後共有多達8名經理人辭職的消息後，令橋本環奈人氣急受打擊。為挽救橋本環奈形象，當時其經紀公司曾以長文聲明否認，事件一度因此平息。不過，有娛圈人士近日便再次爆料指，橋本環奈在《御飯糰》拍攝期間，再有第9名女性經理人因心理健康問題離職，因此令職場霸凌事件疑雲再被燃起。

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至於女性經理人是否如傳聞離職？橋本的經紀公司暫時尚未作出正式回應。據了解，橋本環奈身邊向來有一位首席經理人，以及2名隨行經理人，隨行經理人工作較繁重，如要陪同藝人外出工作、片場錄影、應對媒體採訪等所有行程，橋本對現場經理人態度亦較為嚴厲。

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而由橋本環奈主演的NHK晨間連續劇《御飯糰》未知會否因此受拖累，令收視率進一步下滑。據了解，該劇首播時的平均家庭收視率為16.8%，但至第四周已降至12%左右，不排除會創下晨間劇史上最低紀錄。

橋本環奈自8歲便開始在演藝圈工作，而且於2009年至2017年為偶像團體Rev. from DVL的成員。而她走紅的契機則在2013年，當時年僅14歲的她，在某次活動現場因跳起來時被拍下一張奇蹟美照，當時宛如天使的臉孔，讓她在網路上迅速爆紅，被稱為「千年一遇的美少女」。而她近年亦有不少幕前代表作，如電影《銀魂》、舞台劇《千與千尋》等，令人留下深刻印象。

職場健康｜上司發火增加下屬心理負擔

職場上司發火有時會對下屬造成莫大壓力，或是上司在工餘時間交代工作，很多打工仔坦言吃不消。據《TVBS》報道，台灣精神科醫生楊聰財針對職場欺凌的議題，指出上司經常被下屬觸怒，或對下屬情緒失控，可能已經出現情緒爆煲的警訊。然而，上司對下屬發洩負面情緒的行為，有很大可能會對下屬構成職場霸凌，無形中令自己成為加害者。楊聰財提出5大指標，供上司和同事們互相自測：

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職場健康｜每日被激嬲1次即超標！

上述5項如果經常出現，身為上司就要加倍留意自身的精神健康。楊聰財指出，若每天或每周多次因小事發怒，已超出正常範圍。若情緒失控導致同事害怕、團隊士氣低落或團隊合作受損，甚至發現無法抑制情緒爆發，很大可能是情緒調節出現困難，應立刻求醫。

楊聰財補充，除了行為上自測，亦可從症狀上評估精神狀況，若出現以下7大症狀，必須正視自身心理健康：

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