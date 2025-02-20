  • 19°C
香港時間：2025220日 (四) 12:25

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

名人家居︱蘇民峰神算避過加州山火？美國比華利山豪宅絲毫無損內部首曝光

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

蘇民峰在加州的豪宅首度曝光。

【蘇民峰/家居裝修/比華利山/加州山火/風水】知名堪輿學家蘇民峰投資有道，估計擁有超過3億物業，不止在香港，他在日本及美國都有樓揸手！最近他就飛到美國為比華利山豪宅添置家具，原來該豪宅已經買入3年，至今才陸續裝修完成，不過最厲害之處是，蘇民峰豪宅成功避開加州大火，連網民驚嘆「風水師自帶趨吉避凶體質」。

最新影片:

童學園
校長專訪｜宏信書院打造「全球教室」培育國際視野學生　總校長率團闖亞馬遜森林探險

蘇民峰首次分享其比華利山豪宅照片，見到全屋用上木地板以白色為主，蘇民峰飛到加州後，先購買六人餐枱，又在家中組裝三座位及兩座位梳化，睡房則擺放一張雙人床，簡單而溫馨。蘇民峰表示：

間屋買咗三年，今次先正式整好全屋嘅窗簾，買咗梳化同飯枱，臨時個梳化搬落地下，下次返嚟就有正式梳化同埋飯枱用，唔使再成日坐喺廚房嘅吧枱食飯。

而蘇民峰整好間屋後，更到附近吃喝玩樂，與太太享受二人世界。美國加州洛杉磯於1月7日起發生嚴重山火，很多名人如哈利王子、荷里活巨星等家居都慘被波及，今次蘇民峰的豪宅能成功避開加州大火，連網民驚嘆「風水師自帶趨吉避凶體質」。另外，都有網民留言問蘇民峰比華利山豪宅屬於9運還是8運，蘇民峰就答屬於8運。

點擊圖片放大
+8
+7

蘇民峰發跡史

蘇民峰靠做風水致富，身家估計超過3億，有網民指若想得到蘇民峰真傳，獲他指導「蘇派風水、八字寒熱命、面相、掌相。」全期80課，每課1小時，共收費300萬元，即每小時37500元。這是蘇民峰最貴的課程。

蘇民峰曾做髪型師、廟街擺檔，小時曾居住九龍城寨及旺角砵蘭街。他自23歲便開始以業餘性質會客，3年後正式開班施教包括面相，掌相及八字命理。 期間曾隻身前往西藏達半年，遊歷西藏之佛教聖地「神山」，「聖湖」及深入西藏各處作實地體驗。

蘇師傅形容為：「對日後人生之看法實跨進一大步。」他回港後開設多間店鋪售賣西藏密教法器，又於店內以半職業形式為各界人土觀看風水命理。其後受到本地及海外傳媒追捧。

點擊圖片放大
+11
+10

蘇民峰曾做理髮師、跟車送貨

蘇民峰入行前當了新世界酒店髮型屋的理髮師六年。 據知，蘇民峰在德仁書院讀到中四便輟學，自1977年起，他做過跟車送貨、船倉落貨和「茄喱啡」臨時演員。他更曾在廟街擺檔，替客人睇相算命。 蘇民峰曾在訪問說：「廟街包羅萬有，有睇相、睇掌、睇風水、算命、塔羅、占卜什麼都有，廟街有成100個睇相算命檔，這個場面在全世界也找不到，是最有香港特色的一個地方。」

相關新聞：

揀老公貼士｜麥玲玲爆男星出軌招數揀老公最忌1類人 唐詩詠被指太天真易遇上渣男

偷食男手相｜渣男3大手相特徵不只看婚姻線　掌紋擁「外遇線」象徵慾望旺盛

旺夫面相｜玄學家陳定幫分析「三圓三厚」旺夫相　1後天行為可扭轉先天命格

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

蘇民峰2025運程｜蘇民峰預測蛇年經濟「有波幅無升幅」　求財要去呢3個國家
12:38 2025/01/28
蘇民峰2025運程｜蘇民峰預測蛇年經濟「有波幅無升幅」　求財要去呢3個國家
蘇民峰2025蛇年生肖運程｜12生肖蛇年運程大合集　一文看清事業/財運/健康/整體運勢！
18:03 2025/01/28
蘇民峰2025蛇年生肖運程｜12生肖蛇年運程大合集　一文看清事業/財運/健康/整體運勢！
2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
18:04 2025/02/10
2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！

你可能感興趣

蘇民峰2025運程｜蘇民峰預測蛇年經濟「有波幅無升幅」　求財要去呢3個國家
12:38 2025/01/28
蘇民峰2025運程｜蘇民峰預測蛇年經濟「有波幅無升幅」　求財要去呢3個國家
蘇民峰2025蛇年生肖運程｜12生肖蛇年運程大合集　一文看清事業/財運/健康/整體運勢！
18:03 2025/01/28
蘇民峰2025蛇年生肖運程｜12生肖蛇年運程大合集　一文看清事業/財運/健康/整體運勢！
2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
18:04 2025/02/10
2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
蘇民峰 裝修設計 家品 山火 加利福尼亞 比華利山 風水師 豪宅 洛杉磯 家具

最高瀏覽

北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危
北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
日本成藥︱日本DONKI現新款止痛藥！前台大醫生拆解成分副作用　5大暢銷「神藥」極傷胃或可呈毒品反應
日本成藥︱日本DONKI現新款止痛藥！前台大醫生拆解成分副作用　5大暢銷「神藥」極傷胃或可呈毒品反應
濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門　踢爆丈夫全家濫用公屋大報復
濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門　踢爆丈夫全家濫用公屋大報復
邱芷微結婚︱「賈名媛」邱芷微即將結婚　曾患癌未婚夫陳志忠突然入院：今日唔知聽日事
邱芷微結婚︱「賈名媛」邱芷微即將結婚　曾患癌未婚夫陳志忠突然入院：今日唔知聽日事