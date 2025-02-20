名人家居︱蘇民峰神算避過加州山火？美國比華利山豪宅絲毫無損內部首曝光

▲ 蘇民峰在加州的豪宅首度曝光。

【蘇民峰/家居裝修/比華利山/加州山火/風水】知名堪輿學家蘇民峰投資有道，估計擁有超過3億物業，不止在香港，他在日本及美國都有樓揸手！最近他就飛到美國為比華利山豪宅添置家具，原來該豪宅已經買入3年，至今才陸續裝修完成，不過最厲害之處是，蘇民峰豪宅成功避開加州大火，連網民驚嘆「風水師自帶趨吉避凶體質」。

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蘇民峰首次分享其比華利山豪宅照片，見到全屋用上木地板以白色為主，蘇民峰飛到加州後，先購買六人餐枱，又在家中組裝三座位及兩座位梳化，睡房則擺放一張雙人床，簡單而溫馨。蘇民峰表示：

間屋買咗三年，今次先正式整好全屋嘅窗簾，買咗梳化同飯枱，臨時個梳化搬落地下，下次返嚟就有正式梳化同埋飯枱用，唔使再成日坐喺廚房嘅吧枱食飯。

而蘇民峰整好間屋後，更到附近吃喝玩樂，與太太享受二人世界。美國加州洛杉磯於1月7日起發生嚴重山火，很多名人如哈利王子、荷里活巨星等家居都慘被波及，今次蘇民峰的豪宅能成功避開加州大火，連網民驚嘆「風水師自帶趨吉避凶體質」。另外，都有網民留言問蘇民峰比華利山豪宅屬於9運還是8運，蘇民峰就答屬於8運。

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蘇民峰發跡史

蘇民峰靠做風水致富，身家估計超過3億，有網民指若想得到蘇民峰真傳，獲他指導「蘇派風水、八字寒熱命、面相、掌相。」全期80課，每課1小時，共收費300萬元，即每小時37500元。這是蘇民峰最貴的課程。

蘇民峰曾做髪型師、廟街擺檔，小時曾居住九龍城寨及旺角砵蘭街。他自23歲便開始以業餘性質會客，3年後正式開班施教包括面相，掌相及八字命理。 期間曾隻身前往西藏達半年，遊歷西藏之佛教聖地「神山」，「聖湖」及深入西藏各處作實地體驗。

蘇師傅形容為：「對日後人生之看法實跨進一大步。」他回港後開設多間店鋪售賣西藏密教法器，又於店內以半職業形式為各界人土觀看風水命理。其後受到本地及海外傳媒追捧。

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蘇民峰曾做理髮師、跟車送貨

蘇民峰入行前當了新世界酒店髮型屋的理髮師六年。 據知，蘇民峰在德仁書院讀到中四便輟學，自1977年起，他做過跟車送貨、船倉落貨和「茄喱啡」臨時演員。他更曾在廟街擺檔，替客人睇相算命。 蘇民峰曾在訪問說：「廟街包羅萬有，有睇相、睇掌、睇風水、算命、塔羅、占卜什麼都有，廟街有成100個睇相算命檔，這個場面在全世界也找不到，是最有香港特色的一個地方。」

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