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大欖隧道｜立法會三讀通過大欖隧道新收費方案　私家車繁忙時間收費45元

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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立法會今日三讀通過大欖隧道新收費方案。（資料圖片）

【大欖隧道 / 私家車 / 陳美寶】立法會今日（20日）三讀通過大欖隧道新收費方案，今年5月底政府收回欖隧後實施，私家車分時段收費，其中私家車會分時段收費，繁忙時間收費45元、一般時段收費30元、非繁忙時間收費18元，的士及商用車全日劃一收28元及43元。

大欖隧道新的分時段收費方案，獲立法會三讀通過，84名在席議員中，有82票贊成、田北辰1票棄權。他早前提出的修正案，建議私家車、電單車及商用車除繁忙時間外免費被否決。

運輸及物流局局長陳美寶早前表示，政府制定隧道收費時要作出全盤考慮，包括交通管理的需要、公眾可負擔程度，亦要顧及收回成本，當局的目標涉及幾方面，包括力保大欖隧道維持暢順，同時透過下調收費，希望可以更加善用大欖隧道，紓緩屯門公路以至吐露港公路的繁忙交通；亦要確保行經大欖隧道的公共交通工具行車要暢順。

陳美寶又指，田北辰大幅修訂政府收費建議，不符合政府對大欖隧道收費的整全考量，擔心會造成隧道擠塞，甚至引致隧道營運出現赤字。

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