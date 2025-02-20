父女情｜秦沛曾傾家蕩產爭撫養權獨力湊大仔女　孝順女姜麗文孖老寶唱K享天倫樂

▲ 秦沛是超級好爸爸，為子女不惜放棄財富，並父兼母職湊大仔女！

【秦沛/姜麗文/父女情】藝人姜麗文（Lesley）去年底宣布離巢TVB，並將以演員及創作歌手身份繼續發展，暫時自由身的她隨即回加拿大溫哥華跟家人團聚，她日前在社交網分享跟爸爸秦沛（Paul哥）在家中唱K的影片，兩人默契十足，非常溫馨！當年Paul哥為了爭奪子女撫養權，不惜傾家蕩產，最終父兼母職湊大一對仔女，難怪Lesley視爸爸為偶像！

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秦沛父女情｜Paul哥與女兒Lesley唱K默契十足

從唱K片中所見，79歲的Paul哥老當益壯，與女兒齊齊以家居Look上陣，兩人一支咪高峰兩份唱，當Paul哥高歌時，Lesley就在旁邊手舞足蹈伴舞，一時又挨在爸爸膊頭，輪到Lesley飆高音時，他更忍不住大讚囡囡：「嘩，好犀利！」畫面溫馨！

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秦沛父女情｜姜麗文：永遠珍惜父女之間的時光

Lesley以英文留言說：「My Papa Bear. I will always be your pajama-karaoke partner, your background dancer, your number one fan. I cherish our father-daughter time, always! Home sweet home. Hello, Vancouver!（我親愛的爸爸，我永遠是你的睡衣卡拉OK伙伴、你的伴舞、你的頭號粉絲、我永遠珍惜我們父女之間的時光！家，甜蜜的家。你好，溫哥華！）」足見父女感情很好。

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秦沛父女情｜曾傾家蕩產爭子女撫養權

其實Paul哥出名是好爸爸，他與中日混血兒前妻梁盛子育有一子一女，即是Lesley和哥哥姜文杰，但兩人最終因文化差異和各有各忙而離婚，婚姻只維持7年。當年為了爭奪子女撫養權，Paul哥更不惜傾家蕩產，將大部分資產轉給前妻，並父兼母職湊大一對子女，而為了方便照顧子女，在子女年幼時，亦不時帶他們出入片場，公私兩邊忙。

Lesley曾在節目中憶述父母離異時，自己未夠1歲，故對媽媽沒太大感覺，但就心痛爸爸，因為爸爸當時剛憑《癲佬正傳》奪得金像獎最佳男配角，但為了取得子女撫養權，他放棄自己的財富，因而變得拮据，她說：「嗰時爸爸為養家咩都接咩都做，我哋喺片場見證住佢拍戲好辛苦，覺得佢真係無得頂！」

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