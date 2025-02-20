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腦動脈瘤｜歌手王若琪急回港做手術　1症狀揭腦動脈瘤　術後發文報平安

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【王若琪／腦動脈瘤】39歲女歌手王若琪（Takki）近年幾乎絕跡幕前，今年首度發文公開自己患腦動脈瘤，並於日前順利完成手術。她感慨經過這一役，讓她開竅不再封閉自己，直言感恩能活下去，並警世不要仗著年輕而忽略健康。

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王若琪｜劇烈頭痛發現腦動脈瘤

39歲女歌手王若琪（Takki）近年甚少留港，今年2月3日罕發長文交代近況，公開自己近年絕跡幕前的內情。據了解，王若琪在疫情期間家裡遭逢巨變，父親過身，母親中風，她又繼而患上情緒病，她亦承認自己這幾年一直處於不想見人的狀態。最近，她因一次劇烈頭痛求醫，幸運地發現腦動脈瘤。她坦言該次劇烈頭痛實屬偶發性，與腦瘤無關，形容自己「好好彩發現到」。

她的主診醫生指，腦動脈瘤往往會在破裂後造成腦出血才會被發現，而通常到了腦出血階段，臨床上一般只有三分之一人能夠完全康復回國正常生活，而其餘三分之二人可能就已回天乏術或是餘生腦癱傷殘。

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雖然醫生指並非全部腦動脈瘤都需要做手術切除，有些病例是可以不開刀一生與瘤共存，但她擔心萬一未來唱歌或表演期間，一時情緒激動可能就會觸發這個不定時炸彈。經過深思熟慮後，她決定要回港做手術：

雖然我都好驚，但係我覺得更大嘅感受係有一啲嘢，我以為自己放棄咗，但到咗呢一個時刻，我仍然好希望有機會再做返自己喜愛嘅演藝事業，所以我知道呢一樣嘢對我嚟講同生命一樣重要，亦都希望有更多嘅機會去表達自己。

王若琪｜最怕做手術插喉　感恩手術順利完成

王若琪在今日（20日）凌晨再發長文，交代術後近況。她透露手術非常成功，無須剃光頭髮或開顱。術前她最擔心是插喉的部分，怕過程中會傷及喉嚨和聲帶，因她曾目睹母親中風後插喉的慘況，甚至揚言「如果要我插喉我唔插㗎，我寧願死㗎」。她感激有主診醫生和醫護人員的專業照料和技術，過程順利且無感，讓她安心不少。

我諗吳醫生都覺得我好奇怪，佢同我講咁多有風險嘅嘢，我都只驚條喉呀，驚佢會唔會綁住我對手呀，矇住我對眼啦嗰啲。

王若琪｜感慨因病重新拉近與好友聯繫

手術如期且順利完成，接下來需要服食薄血藥和持續跟進病情6至9個月。經過這一役，她除了對醫護人員致謝外，亦以自身經歷勸世，指「而家好多病都年輕化」，不要恃住年輕而忽視定期檢查身體，一旦發現身體有不適勿諱疾忌醫。她亦感激自己因病得福，多了一次難忘的經歷可以作為創作靈感，此外更讓她珍惜與好友們相處。她承認近年是「收埋咗自己」，但背後有一直默默關注親朋好友的動態和近況，這次病後重生的經歷讓她意識到自己這幾年忽略了關心她的好友們。長文最後亦以祝願大家身體健康作結。

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王若琪｜孝女曾為病母花盡積蓄

王若琪近年在樂壇沉寂，疫情後幾乎絕跡幕前，皆因疫情期間家裡遭逢巨變，父親過身，母親中風，她又患上情緒病。Takki非常孝順，當年疫情媽媽因感冒變肺炎入深切治療病房昏迷個半月，她不惜日以繼夜照顧，並耗盡所有積蓄為母親治病，可見母女情深。她曾透露自己因為業主裝修而萌生搬屋念頭，惟發現租金非常昂貴，難以負擔。

腦動脈瘤或與遺傳有關

本港腦神經外科專科黃秉康醫生曾在接受訪問時指出，腦動脈瘤是腦血管畸形的一種情況，當腦血管部分的血管壁因為不明原因而變得較為薄弱或相對薄弱，高壓的動脈血將薄弱的血管壁擠出，形成汽球狀血腫瘤，成因或與遺傳因素有關。因此，家族病史如有腦動脈血管瘤記錄，患有血管瘤的機會較大。

一般而言，患者年紀越大，病發風險越高，但20、30歲突然發病的患者亦大有人在，發病率約為3至4%。不少患者的腦動脈瘤可以在沒有先兆下突然爆裂，患者一般需接受血管造影檢查才會發現腦動脈瘤，因此患者就像背上一個不知何時會爆炸的炸彈。 另外，也有患者在發病時會出現以下症狀:

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黃秉康醫生指出，當發現家人出現上述症狀時，必須盡快叫救護車將患者送到醫院。當患者腦動脈瘤爆裂時，需立即進行開腦手術為腦部紓壓，但即使患者完成手術，未來亦恐有永久性的功能殘障。

因此，如果家人有腦動脈瘤病史、或被診斷出患有未爆破的腦動脈瘤的患者，黃秉康醫生建議他們在日常生活上需採取以下預防措施：

  • 保持血壓正常，按醫生處方服食降血壓藥及糖尿藥
  • 不可吸煙及喝酒
  • 不可進行刺激活動
  • 保持心境平和，心情忌激動
  • 避免吃剌激性食物
  • 諮詢醫生後，進行適量運動

4種頭痛情況須求醫

台灣神經外科醫生謝炳賢在Facebook個人專頁表示，大部分人都經歷過頭痛，有時頭痛起來，不只是頭痛欲裂，還可能伴隨頭暈、噁心、頭脹等症狀，對生活產生巨大影響。

他指出，不少人頭痛都習慣透過吃止痛藥來緩解，但若出現以下4種情況，可能是疾病的警號，則必須立即求醫。

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頭痛6大成因

台灣整形外科醫生李秉勳曾在其Facebook專頁聯同牙醫黃文龍合作，指出頭痛成因良多，當出現某些因素，引起大腦血管擴張，壓迫到腦神經，就有可能會出現頭痛。除了壓力、失眠、天氣等原因，食物其實亦有可能成為頭痛成因。

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