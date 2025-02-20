兒童健康｜父涉搖晃3歲女兒致腦出血亡　「嬰兒搖晃症候群」死亡率高達38％

▲ 本港一名送貨員涉在家曾用力搖晃不足3歲的女兒，導致女兒出現「搖晃嬰兒綜合症」而腦出血身亡。

本港一名送貨員被控虐兒及謀殺，包括被指在家曾用力搖晃不足3歲的女兒，導致女兒腦出血昏迷送院，經醫生診斷為搖晃嬰兒綜合症，留院11日後終不治，目前案件仍在審理中。所謂「搖晃嬰兒綜合症」，嬰幼兒頭部被劇烈搖晃造成腦部創傷、失明、發育或認知遲緩、癱瘓﹐嚴重者甚至死亡。

最新影片推介：

搖晃嬰兒綜合症（Shaken Baby Syndrome，現稱：虐待性頭部創傷）一般發生發生在幼兒2歲之前，尤其對於6個月以下的幼嬰影響更為嚴重。因嬰兒受到持續或是間歇性搖晃而對其腦部產生損害，劇烈的來回或前後搖晃，令嬰兒的頸部在短時間內發生急促震動，嬰兒較軟綿的腦組織在堅硬的頭骨內晃動，容易造成頭骨下方的靜脈破裂，引發硬腦膜下血腫或蜘蛛膜下腔出血。

此外，眼球玻璃體亦會因急促晃動引致視網膜出血。腦部組織受到撞擊時會出現血管撕裂及腦神經纖維受損，這種損害的後遺症包括頭痛、頭暈、失憶及影響智力，嚴重者更會因腦部有大量微絲血管爆裂而引致腦部大量出血，導致癱瘓，甚至死亡。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

一般而言，常見為照顧的大人以雙手置於幼兒腋下或雙臂，用力搖動幼兒造成，不過一些如反覆的將小孩拋向空中、將小寶寶架在肩膀或背上搖動、騎坐在大人的腳或膝蓋上晃動、或旋轉等，都有機會導致傷害。

搖晃嬰兒綜合症有一個三聯臨床表徵，包括硬腦膜下血腫、視網膜出血和腦水腫，大多情況下，它們沒有明顯的外部創傷跡象。硬腦膜下血腫或蜘蛛膜下腔出血導致他們嗜睡、急躁不安、癲癇發作、意識受損、嘔吐、食慾不振及呼吸異常等。

搖晃嬰兒綜合症或導致幼兒發展遲緩或造成嚴重的腦損傷，造成終身殘疾，甚至致命，死亡率高達38%。此外，其亦為嬰兒造成不同程度的身體傷害，如視力損害如夜盲症；運動障礙如腦癱；認知損傷等。

嬰兒發生搖晃嬰兒綜合症時應趕快送往醫院，由醫護人員針對其出現的症狀給予適當治療。

延伸閱讀：兒童健康︱「嬰兒搖晃症」恐傷腦引發癲癇死亡 一文看正確處理嬰兒哭泣方式

短暫地猛烈搖晃嬰兒幾秒鐘而產生的急劇加速-減速力，或用力撞擊，皆可引致其脆弱的腦部組織受損，導致嚴重傷害，例如永久性腦損傷、失明、癲癇發作甚至死亡。

此情況可能會發生在照顧者面對嬰兒哭泣時，因一時衝動或憤怒而用力地搖晃或做出其他傷害嬰兒的嚴重虐兒行為。而在一般正常情況下，例如抱着嬰兒讓他在照顧者的膝蓋上蹦跳或逗他玩時將他輕拋向空中，並不會引起此症。

嬰兒哭不停的正確處理方式如下：

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

更多【兒童健康】資訊：

消委會嬰兒護臀膏｜消委會測試16款嬰兒護臀膏 一文看清不含致敏物安全名單

流感高峰期｜學校復課成流感傳染溫床 醫生拆解2大染疫高危時刻【附中醫推介防病湯水】

兒童健康｜1歲男嬰啫喱鯁喉窒息亡 醫生：勿亂餵幼兒食物【附鯁喉急救法】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】