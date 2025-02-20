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劉詩詩吳奇隆傳婚變｜劉詩詩股權盡數轉給吳奇隆　做法似財產切割網民疑婚變

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

劉詩詩股權盡數轉給吳奇隆，做法似財產切割網民疑婚變。

【劉詩詩 / 吳奇隆 / 婚變 / 股權轉讓】現年37歲內地女星劉詩詩與54歲台灣藝人吳奇隆早年因參演電視劇《步步驚心》結緣，隨後結婚並育有1子，但近年來卻頻傳婚變。

繼去年年底，兩人共同持有的江蘇稻草熊影業有限公司被曝註銷，今日（20日）有人發現劉詩詩近期又將一間公司的股份轉讓給吳奇隆，令網民懷疑兩人此舉是在做財產切割。

婚變傳聞｜劉詩詩獨自接兒子放學吳奇隆不見影　曾身家一夜暴漲8億升呢富婆唔憂做

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劉詩詩吳奇隆傳婚變｜劉詩詩股權盡數轉給吳奇隆

內地媒體今日（2月20日）報道，江蘇西子投資有限公司公司發生工商變更，原股東劉詩詩將所持5%股權轉讓給吳奇隆，該間公司成立於2014年3月，註冊資本為4,200萬元人民幣（約4,485萬港幣），經營範圍為項目投資、投資管理；此後劉詩詩不再持有該間公司股份。

劉詩詩與吳奇隆2個月內名下公司及股份兩度變動，令網民不禁懷疑做法似乎是在做離婚財產分割。

（網絡圖片）

劉詩詩吳奇隆傳婚變｜二人分開過年

此外，內地知名娛樂博主王大發在直播中提及劉詩詩與吳奇隆的婚姻狀況時表示，「我沒有特殊通道的消息，要我對娛樂圈整體的判斷應該是已經離了，劉詩詩終於從《步步驚心》戲中中出來了嗎？」

據兩人發微博拜年的IP地址顯示，今年農曆新年分開過節，吳奇隆回台灣，而劉詩詩在黑龍江，年後吳奇隆又被拍到獨自一人飛往北京，兩人遲遲沒有同框。

吳奇隆劉詩詩傳婚變︱吳奇隆劉詩詩婚姻疑再亮紅燈　註銷共同持股公司傳離婚

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