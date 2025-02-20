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列車意外｜孕婦乘坐動車遭掉落行李箱砸中腹部　腹中胎兒早產離世

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

內地一名孕婦上月底乘坐動車時突然跌落的行李箱砸中腹部，結果腹中胎兒不幸早產離世。

【動車/行李箱/孕婦/早產/夭折】內地一名孕婦近日在社交平台上反映，指自己上月底乘坐動車時意外被突然跌落的行李箱砸中腹部，結果入院後腹中胎兒不幸早產離世。

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Sick問識答
Sick問識答｜產後尿滲要做手術治療？ 醫生教做1運動改善症狀

綜合內地媒體報道，事主張女士周二（18日）在小紅書上發文，表示自己當時懷孕7個月，於1月22日乘坐D3702次列車，在南寧東至南寧站區間意外被行李架突然掉落的行李箱砸中腹部。她憶述，列車行駛區間只有10分鐘，但她被砸中後，列車長並未幫忙聯繫救護車，也沒有詢問她是否需要中途下車，而是選擇廣播尋醫。

所幸當時車上有醫生，對方簡單檢查張女士的情況後，決定陪同她提前在南寧站下車。然而下車後車站職員沒有協助叫救護車，也沒有安排他們出站，於是張女士及醫生旅客只好步行出站，坐的士前往南寧婦幼保健院檢查。張女士之後接受了胎心監護及超聲波檢查，結果顯示胎盤早剝、胎盤血竇，有先兆早產的風險。

在醫生建議下，張女士馬上住院保胎，隨後因情況危急於1月23日接受剖腹產手術，誕下女兒，可惜女兒最終依然夭折。

因為是超早產寶寶，一出生就被送進了新生兒科。從出生開始，寶寶一直處於被救治狀態。直到25日上午9時，寶寶永遠地離開了我。

張女士控訴，從她入院至今，無論是鐵路部門抑或行李箱所有人皆未曾聯繫過自己，她多次向鐵路部門聯繫，但列車長及行李箱所有人卻互相推卸責任，「雙方一直在踢皮球，所以我們也一直沒有得到解決方案」。

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據報，南寧市婦幼保健院的工作人員介紹，張女士入院後接受剖腹產手術，不幸的是孩子後來未能保住，並提到她已經出院，但就沒有回應她是否因為被行李箱砸中才需要進行手術。

內地媒體致電中國鐵路12306客服，但工作人員稱目前無法查詢到1月22日的D3702次列車的相關信息。南寧鐵路12306客服就指出，D3702次列車從佛山西站開往崇左南站，由廣州鐵路局負責運營，廣州鐵路局相關工作人員正在處理事件。廣州鐵路12306客服則表示暫不掌握該情況，若反映此事需由乘客本人聯繫。

至周三（19日），中國鐵路廣州局集團有限公司廣州客運段在官方微博發布情況說明，表示經過核實，1月22日中午11時33分許，旅客葉先生在南寧東站登上D3702次列車（佛山西站至崇左南站）後，將所攜帶的黑色行李箱放置在貼有「連接部位 勿放行李」安全標識字樣的行李架隔斷處，列車啟動時，行李箱掉落砸傷旅客張女士。

事發後，列車工作人員立即廣播尋醫， 並配合醫生旅客展開現場救治。列車運行11分鐘到達南寧站後，張女士在葉先生和醫生旅客的陪同下前往醫院治療。期間，鐵路部門持續跟蹤了解治療情況。對嬰兒早產並不幸離世，鐵路部門向張女士及其家屬深表同情與慰問。廣州客運段表示，後續將依法依規做好相關工作。

而張女士亦在帖文留言處更新事件進度，表示目前已經起訴雙方責任人。

同場加映｜9胞胎︱「9胞胎」孕婦嚴重感染命危減剩2胎全不保　丈夫心痛欲提告：眼前一片黑暗

內地一名25歲侯女士因婚後一直沒有任何懷孕跡象，於是自去年（2024年）10月初開始在醫生的建議下，注射促進排卵的藥物，僅1個月便成功懷孕；但令人震驚的是，醫院檢查發現她的宮腔內竟然有9個孕囊緊靠，均見原始心管搏動，即代表懷上了罕見的「9胞胎」，消息曝光後更一度引起熱議。侯女士的丈夫當時坦言，「之前擔心懷不上，結果一下就懷了9胞胎，擔心我老婆身體吃不消，接下來聽聽醫生的意見，看看如何保胎。」

由於侯女士難以承受「9胞胎」的生產風險，夫妻倆與醫生商議後決定2次減胎手術，減剩2胎。然而不幸的是，由於侯女士感染嚴重、危及性命，最終夫妻二人只能選擇放棄孩子「保大棄小」。侯女士的丈夫1月7日在社交平台上發文，悲痛表示：

NT（妊娠早期胎兒畸形的篩檢指標）都還好好的，被感染子宮口破羊水了…… 一個都保不住了，再保下去連母體都有危險。眼前一片黑暗，努力了這麼久，最後還是沒保住。

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備孕女士5大注意事項

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