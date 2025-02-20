的士罷駛｜周國強高興知悉取消的士罷駛　冀市民諒解業界之苦

▲ 周國強就的士罷駛行動對市民致歉。（資料圖片）

的士業界不滿政府打擊白牌車不力，有的士團隊早前發起罷駛行動，交諮會轄下工作小組昨日（19日）分別與的士業及網約車平台會面。的士車行負責人、智慧出行聯合商會主席周國強今日（20日）在電台節目中表示，就事件對市民致歉，稱長達5日的罷駛行動確實不太理想，連自己都覺得誇張，不論對乘客或業界都會帶來傷害。

周國強形容昨日與交諮會的會面為「最高格調」，在會議上向政府重申要求警方加強執法，他強調絕不反對網約車，希望政府有渠道幫助的士業網約化，以提高的士業運力，減低市民投訴的士拒載。

周國強又指，業界要求網約平台須在港註冊，車輛要有牌照及有監管制度。即使現時合資格1500輛可出租取酬車輛亦要如的士般購買相關保險，保險公司受惠於收入增加，或可降低業界的保險費用。又稱，交通諮詢委員會主席張仁良在會上清楚交代落實規管網約車時間表，於今年第二或第三季完成報告並交予運輸署，年尾提交上立法會，形容他做法較務實。

對於早前的士業界提出罷駛行動，周國強續稱，業界近年受到本港經濟滑落及白牌車的影響，期望市民能諒解業界的辛苦。他指，由於政府就規管網約車平台已拖拉11年，業界經營困難，生意受侵蝕，明白及諒解部分業界的憤怒，高興知悉現時停止罷駛。周國強認為，長達5日的罷駛行動確實不太理想，不論對乘客或業界都會帶來傷害，並就此事件對市民致歉。

陳紹雄：平台和的士可以並存 確保車輛安全合規屬「起碼」要求

立法會交通事務委員會主席陳紹雄表示，樂見會議中各與會者均釋出清晣的訊息，亦有明確的共識。隨者科技創新，在剛性需求下，有序開放網約車是大勢所趨，政府應該加快進度，不宜在過程中規管過嚴，應適當發揮市場力量，期待政府今年在立法會盡快討論規管思路。

對於的士業界提出合法網約車司機須先考牌等要求，陳紹雄指，要求平台公司作規管施加責任，參與平台公司服務的司機透過領牌、購買保險等，確保車輛安全合規屬「起碼」要求。他又指，根據世界各地的經驗，平台和的士是可以並存，只需要在公平競爭的環境下，大家應合法合規地提供車輛服務。

陳紹雄又指，日後在規管網約車平台後，適度增加牌照，提供更多服務者作適度競爭是值得考慮的。

▲ 立法會交通事務委員會主席陳紹雄（資料圖片）

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