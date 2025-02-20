鶼鰈情深丨大埔37歲女子墮樓不治　同日同地點36歲夫墜樓亡疑憶念亡妻輕生留遺書

【大埔／運頭塘邨／夫婦墮樓】大埔運頭塘邨運亨樓一對夫婦於昨日（19日）先後墮樓亡。據了解，19日凌晨零時許，一名37歲姓簡女子於大廈寓所墮樓身亡，而其36歲姓蘇丈夫亦於同日晚上11時許，留遺書後墮樓身亡。

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昨晚（19日）11時06分，警方接報一名姓蘇男子（36歲）在運頭塘邨運亨樓單位墮下至大廈平台，當場傷重不治，現場留下大量血跡。據了解，男死者留有遺書，並提及生前受家庭問題困擾。

警方調查期間，發現男死者和運亨樓同日凌晨時份發生的墮樓案有關，男女死者為夫妻關係，二人並未有兒女。據了解，昨日凌晨零時11分，夫妻兩人曾在屋內爭執，不久簡女即從單位飛墮平台不治，而墮樓期間懷疑撞爆大廈外牆的喉管導致氣體洩漏，消防及工程人員立即協助關上氣喉大掣，進行檢查及維修。

簡女死後不久，不排除姓蘇丈夫因思念亡妻過度，而步其後塵走上絕路，不過確實原因仍待警方進一步調查。據悉，簡女本身有情緒病記錄；而男死者的胞弟曾向警方透露，死者於19日早上用電話向家人發訊息指太太自殺身亡，之後同日晚上11時許，便再次發訊息交代自己身後事及向家人表示歉意。

9大輕生警號

自殺事件有上升趨勢，香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。

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與情緒受困者對話5大要點:

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