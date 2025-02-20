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黃翠如懷孕｜黃翠如晒嬰兒用品意外洩露BB性別　網民建議：可以同洪永城對親家

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 51 分鐘前

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黃翠如未有公佈胎兒性別，網民因而不停猜估。

【黃翠如懷孕/蕭正楠/懷孕】黃翠如去年11月宣布懷孕喜訊，懷孕約7個月的她快將迎來小生命，不過翠如跟丈夫蕭正楠一直未有公布BB性別，外界就不時根據蛛絲馬跡猜測翠如BB的性別。

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近日黃翠如狂收贊助商贈送的嬰兒用品，日前她於IG連出多個post感謝品牌支持，從照片所見，大部份物品以藍色和白色為主，包括藍色的衫仔襪仔，湖水藍色大紗巾及口水肩，一大堆產品令網民揣測翠如佗著「小王子」。

網民笑稱可以跟好兄弟洪永城或閨蜜連詩雅對定親家，但亦有人留言指無論是仔或女，都會跟父母一樣顏值極高。而翠如回覆TOPick稱：「那些衫褲鞋襪是品牌送給我的禮物，其實任何顏色都有㗎。」

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黃翠如懷孕｜雙方父母未知孫兒性別

所以網民的猜測未必準確，加上洪永城早前現身活動時，會將女兒的衫仔留給黃翠如夫婦，不禁令人懷疑翠如佗女，其後洪永城解釋女兒的衫仔好中性，所以相信翠如的BB可以接手。

黃翠如曾坦言胎兒性別起初只得她知道，連丈夫蕭正楠也不知道，由於丈夫不停追問，最後翠如舉行一個簡單派對公佈性別。她更大爆蕭正楠知悉性別後立即爆喊，不過翠如不知道丈夫為何會喊，至今只得她倆知道胎兒性別。

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