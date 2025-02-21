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癌症殺手｜ 31歲媽媽驚患4期子宮頸癌存活率不足2成　屢次遭醫生誤診來月經

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 46 分鐘前

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【子宮頸癌徵兆／癌症症狀／月經】子宮頸癌症狀很易與月經過多混淆，因此又被稱為「沉默的殺手」。英國一名3孩媽媽去年發現下體跌出大面積的血塊，2個月內多次到院求醫，惟醫生每次都表示「只是月經」，未有為她進行再一步調查。最終拖延數個月後，該名媽媽才終於確診患上子宮頸癌四期，存活率僅剩19%，令她大感崩潰。

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Sick問識答
Sick問識答｜產後尿滲要做手術治療？ 醫生教做1運動改善症狀

綜合《每日郵報》及《紐約時報》報道，31歲女子Charley Jayne Law於去年9月開始發現下體流出「手掌大小的血塊」，期間她曾多次前往當地一間醫院求醫，每次問診時幾名男醫生都告訴她：「這只是月經而已」，過程間甚至沒有進行任何檢查。

直到3個月後，Charley Jayne Law終於獲轉診到倫敦國王學院醫院婦科部門，經過一系列血液檢查、輸血和鐵測試後，於今年1月27日確診患上子宮頸癌四期，她坦言自己得悉這個消息時，頓時感到「世界崩潰了」。

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癌症殺手｜病情踏入末期無法治癒  無奈將孩子送往寄養家庭

報道指，早期子宮頸癌治癒率極高，但一旦踏入第四期或癌細胞擴散至身體其他部位，存活率便會跌至19%，Charley Jayne Law亦於2月5日被告知她的癌症已無法治癒。

由於Charley Jayne Law育有3名分別11歲、5歲及20個月大的孩子，因此在得知自己患病後，她仍要一邊接受治療、一邊照料3名孩子的生活，但隨著身體狀況每況愈下，她最終決定將孩子送到緊急寄養家庭：

身為人母，我感到非常內疚，但如果我不去醫院，可能過幾天我便不能再回到這裡了，我別無選擇。

癌症殺手｜盼可為幼子安排旅遊：離世後仍有回憶可回味

她坦言自己得知患病後，孩子一直是她過程中「堅強後盾」、「黑暗中的光」，亦希望自己在有限的生命裡，可以多帶他們出去旅遊，為他們多拍些相片、影片，讓孩子在自己離世後，仍有足夠的回憶可回味。

目前Charley Jayne Law正於癌症中心接受治療，在體重達標後開始接受化療，希望可以盡量延長生命。

癌症殺手｜醫生拆解5大「沉默癌症徵兆」

據《每日郵報》報道指，英國大約每日2名女性死於子宮頸癌，由於症狀容易被誤當為月經量過多及疲憊等容易輕視的問題，因此又被稱為「沉默的殺手」，子宮頸癌早期存活至少達5年，治癒機率可達95%，惟晚期發現、且癌症已擴散至身體其他部位的人士，治癒率便會跌至15%，因此專家建議大眾出現以下5大徵兆時，應多加注意：

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專家強調指，當患者出血量越多、越頻繁，女性便會感到比平常更疲憊，而其中99%子宮頸癌病例與高風險型人類乳突病毒 (HPV) 感染相關，雖然大多數人感染HPV後可能未有出現症狀，或者幾年後出現症狀但不需接受治療，但某些情況下則會導致生殖器組織異常生長，繼而誘發子宮頸癌，因此建議大眾應注射HPV疫苗，另外定期進行子宮頸篩檢，亦是子宮頸癌主要的診斷方法。

同場加映｜罹患子宮頸癌3大症狀

據本港衞生署學生健康服務資料，HPV (Human Papillomavirus) 即人類乳頭瘤病毒，是一組包括超過150種不同基因型的病毒，其中約40種會感染人類生殖器官 (包括男性和女性) 。HPV可以透過親密行為傳播，部分屬高風險基因型的病毒可引致細胞病變及癌症，如子宮頸癌、陰道癌及肛門癌等。

子宮頸癌是至今與持續感染HPV有關的最常見癌症，幾乎所有子宮頸癌病例都是由持續感染HPV導致的。3大症狀包括：

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同場加映｜4招預防子宮頸癌

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資料來源：每日郵報紐約時報

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