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國泰機票優惠｜國泰全線航點限時機票優惠　$1,385起飛東京/札幌/台北/倫敦

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撰文： 王明芳

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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國泰全線航點限時機票優惠，$1,385起飛東京札幌/台北/倫敦。

【國泰機票優惠】國泰航空推出限時機票優惠，由即日起至3月5日，經濟艙機票低至$1,385，涵蓋全線航點，包括港人最愛的東京、大阪、札幌、台北，甚至倫敦都有折，出發期至今年12月31日，即睇下文了解詳情！

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國泰機票優惠｜經濟艙最平$1,385

國泰航空推出限時機票優惠，由即日起至2025年3月5日，使用優惠編號 CXFLYNSAVE，預訂經濟客艙來回機票連稅最平$1,385起，覆蓋全線所有航點，包含7kg手提行李及23kg寄艙行李。

國泰機票優惠｜覆蓋東京、札幌、台北等航點

部分熱門航點票價如下：

航點來回連稅票價
台北$1,416起
福岡$2,074起
大阪$2,280起
東京（成田）$2,606起
札幌$3,533起
倫敦$5,847起

點擊圖片放大看優惠適用航點：

點擊圖片放大

國泰機票優惠｜出發期至12月31日

提醒大家，是次機票優惠的出發日期為2月20日至12月31日，並設有不適用日期，短途目的地須最少停留2天，最長可停留14天; 長途目的地須最少停留2天，最長可停留一個月。預訂機票並不適用於缺口行程。

不適用日子如下：

目的地（由香港出發）經濟客艙特選經濟客艙
台北、高雄2025年4月17日至20日、4月30日至5月2日、10月3日至4日、12月20日至25日不適用
中國內地、亞洲（短途）2025年4月17日至20日、4月30日至5月2日、10月3日至4日、12月20日至25日
亞洲（長途）
  • 加德滿都: 2025年4月17日至20日、4月30日至5月2日、10月3日至4日、12月20日至25日
  • 其他目的地: 無限制
無限制
大洋洲、中東、非洲2025年4月15日至18日、4月25日至30日、7月11日至24日、9月26日至30日、12月19日至23日
歐洲2025年4月15日至18日、4月25日至30日、7月11日至24日、8月23日至9月7日、9月26日至30日、12月19日至23日
美洲2025年4月15日至18日、4月25日至30日、7月11日至24日、8月15日至9月7日、9月26日至30日、12月19日至23日

國泰機票優惠詳情
優惠日期：即日起至2025年3月5日
優惠編號：CXFLYNSAVE
預訂網站：【國泰航空官網】（不適用於國泰航空手機應用程式）

更多優惠資訊：

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