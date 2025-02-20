國泰機票優惠｜國泰全線航點限時機票優惠 $1,385起飛東京/札幌/台北/倫敦
撰文： 王明芳
發布時間： 55 分鐘前
最後更新： 28 分鐘前
【國泰機票優惠】國泰航空推出限時機票優惠，由即日起至3月5日，經濟艙機票低至$1,385，涵蓋全線航點，包括港人最愛的東京、大阪、札幌、台北，甚至倫敦都有折，出發期至今年12月31日，即睇下文了解詳情！
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國泰機票優惠｜經濟艙最平$1,385
國泰航空推出限時機票優惠，由即日起至2025年3月5日，使用優惠編號 CXFLYNSAVE，預訂經濟客艙來回機票連稅最平$1,385起，覆蓋全線所有航點，包含7kg手提行李及23kg寄艙行李。
國泰機票優惠｜覆蓋東京、札幌、台北等航點
部分熱門航點票價如下：
|航點
|來回連稅票價
|台北
|$1,416起
|福岡
|$2,074起
|大阪
|$2,280起
|東京（成田）
|$2,606起
|札幌
|$3,533起
|倫敦
|$5,847起
點擊圖片放大看優惠適用航點：
國泰機票優惠｜出發期至12月31日
提醒大家，是次機票優惠的出發日期為2月20日至12月31日，並設有不適用日期，短途目的地須最少停留2天，最長可停留14天; 長途目的地須最少停留2天，最長可停留一個月。預訂機票並不適用於缺口行程。
不適用日子如下：
|目的地（由香港出發）
|經濟客艙
|特選經濟客艙
|台北、高雄
|2025年4月17日至20日、4月30日至5月2日、10月3日至4日、12月20日至25日
|不適用
|中國內地、亞洲（短途）
|2025年4月17日至20日、4月30日至5月2日、10月3日至4日、12月20日至25日
|亞洲（長途）
|無限制
|大洋洲、中東、非洲
|2025年4月15日至18日、4月25日至30日、7月11日至24日、9月26日至30日、12月19日至23日
|歐洲
|2025年4月15日至18日、4月25日至30日、7月11日至24日、8月23日至9月7日、9月26日至30日、12月19日至23日
|美洲
|2025年4月15日至18日、4月25日至30日、7月11日至24日、8月15日至9月7日、9月26日至30日、12月19日至23日
國泰機票優惠詳情
優惠日期：即日起至2025年3月5日
優惠編號：CXFLYNSAVE
預訂網站：【國泰航空官網】（不適用於國泰航空手機應用程式）
更多優惠資訊：
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