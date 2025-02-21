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寫滿愛愛滿瀉︱名校生為面子讀大學返學如行刑罹患抑鬱　社工：升學要以個人興趣爲依歸

升學教育

發布時間： 28 分鐘前

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熱門 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

資深社工提醒選科一定要以興趣為依歸。

【寫滿愛愛滿瀉/名校/精神健康/學童輕生】每年7月中，都是中學文憑試考生最緊張的時間。縱使現在的升學機會比以前多了，但總是難以减輕考生們的壓力。這種緊張、不安的感覺，會隨著放榜的日子越來越近而越趨加劇。對於曾應考過公開試的人來說，這種感覺、煎熬，絕對不會感到陌生。

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筆者曾從事精神健康的復康工作，間中會接觸一些年青人的個案。每年到了放榜季節，總會令我想起一個年青人的個案。或許，她的遭遇，是不少文憑試考生的寫照。

有一天，筆者收到了由某間私立專上院校的學生輔導員轉介來的個案。個案是一位二十歲唸學位課程一年級的學生，我們就稱呼她叫「阿文」(化名)。阿文因爲未能適應大專的學習生活，繼而出現了情緒問題。當我第一次接觸阿文，瞭解到她未能適應大專課程的重要原因，是發現她所修讀的課程並不符合自已的興趣。她感到每天上學是一件苦差，上課時總是聽不明白老師教授的內容，做功課對她來說更像「行刑」。阿文初時逃避上學，後來出現了一些抑鬱症症狀，例如情緒低落、失眠等。而最令學院的輔導員及其家人擔心的，是她出現了自殺的念頭。於是，她需到公立醫院的精神科專科診所求診。

筆者在往後與阿文的面談中，也瞭解她在學業上爲何遇到壓力。原來阿文中學時就讀區內一間數一數二的名校，同班同學們大多數在文憑試中取得很好的成績。而阿文在文憑試成績雖達到入讀大學學士學位課程的基本要求，但取得的分數難以在聯招中順利獲派「八大」的學位。結果，她在聯招放榜中落空了。可是由於阿文的同學絕大部份都升讀學位課程，她也有了「我都一定要讀Degree」的想法。就是這種所謂「人有我有」的想法，促使她強迫自己入讀毫不感興趣的學位課程。後來，筆者與阿文一起討論她的學習興趣，却發現了她對某大學的一個副學士學位課程感興趣。而在筆者的鼓勵下，她轉讀了這個課程，而自她展開新的學習旅程後，她的情緒回復平穩，筆者亦替她感到高興。

從以上個案想讓各位應届文憑試的同學們明白到，無論你的成績如何，在你選擇升學的道路上，要以自己的個人興趣爲依歸，才能讀得「開心又稱心」，才能享受學習的樂趣，才能發揮個人潜能，切勿抱著「人有我有」的要臉子心態，盲目選科，爲自己製造挫敗感。在此，筆者祝各位應届考生們都能入讀自己喜愛的課程！

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撰文 : 陳愷明 香港心理衞生會資深註冊社工

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