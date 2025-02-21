心臟健康｜打工仔壓力大長期放縱吃1類型食物　致糖尿兼洗腎50歲心臟似80歲

【糖尿病／壓力／職場壓力／甜食】壓力大就特別想吃甜食，但犒賞自己的同時，可能會變成搞壞身體！台灣一名女公務員因平日工作壓力大，導致經常吃甜食緩解，結果不但體重飆升，連同血壓和血糖都一同飆升，年僅50歲就已患上糖尿病和需要洗腎，心臟年齡更宛如80歲長者。

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糖尿病｜壓力一大就想吃甜

台灣心臟內科醫生林謂文在當地健康節目《健康好生活》分享病例，指該名女公務員在40多歲時第一次來求醫，女病人身高150幾厘米、體重高達130多公斤。當時她指自己工作壓力越大，就會「糖癮」起，經常吃糖果餅乾，平時辦公室櫃桶都放滿零食，一天工作下來邊吃邊做。有天，她在公司工作期間，突然覺得頭暈頭痛，伴隨著頸緊等不適，於是在公司量血壓，一量就發現血壓飆升至200多，當下被嚇到即時求醫，正視問題。

糖尿病｜50歲心臟如同80歲

林謂文指出，經過檢查後發現這位女病人除了上述症狀外，更已經出現蛋白尿，影響腎功能，血糖亦出現異常，糖化血色素69、血壓在200以上。林謂文處方了5種降血壓藥予女病人，才把血壓控制到130多。惟後來再經過幾次治療後，女病人的血壓又回升，她才娓娓道來，指無法將甜食戒掉，亦自覺降血壓藥吃太多對身體不好，遂自行減量，有2、3顆不吃。最後因怕被醫生碎碎念，最終不去覆診。

幾年後，林謂文重遇女病人來求診，當時她已年過50歲，但因身體狀況比第一次求診差很多，出現氣喘、胸悶的狀況，血壓更高居180、190左右下不來。體檢報告顯示，她已患有糖尿病，更不幸患上急性腎衰竭，需要開始洗腎，且心臟心肌肥厚，

所以才50歲，看起來像80歲的心臟一樣。

糖尿病｜5類「天然甜」食物減糖

對此，林謂文建議，平日飲食可以用「天然甜」的食物代替糖分，包括：

蔬菜類：洋蔥、紅蘿蔔、椰菜、竹筍

全穀根莖類：南瓜、蕃薯、粟米、芋頭

乳品類：鮮奶、奶粉

水果：西瓜、蘋果、芒果、百香果、草莓、奇異果、柑橘類

辛香料：香菜、薄荷、黑胡椒

糖尿病｜4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至敗血症休克：

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糖尿病｜糖尿病8大症狀

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糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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