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混血肥仔離婚︱發千字文揭去年由芊蕙子提出離婚　混血肥仔無奈稱：不能走到白頭是一種遺憾

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【混血肥仔 / 曾達恩 / 芊蕙子 / 丁彥均 / 丁丁】網台「BBO」創辦人「混血肥仔」曾達恩（Tommy）被指出軌偷食公司女主持丁彥均 （丁丁）。之後，在英國生活的混血肥仔太太芊蕙子，卻在社交平台連環狙擊暗指有人偷食。

混血肥仔在個人社交平台分別發兩文稱：「私人問題， 我從來都不作公開回應 ，請給予空間處理，有需要我才公開交代。 」、「同時BBO會正常運作，多謝支持。」之後更盡刪IG所有帖文。

至於丁丁在昨晚（2月20日）深夜發文，強調自己沒有介入別人婚姻，表示︰「我在確認對方已分開，並簽訂『分居協議書』後，我們的確曾作出了解，但最後沒有發展。」同時，表示因為最近飽受精神折磨及有情緒問題，決定暫時退出幕前工作。

丁丁發聲明︱丁彥均否認介入混血肥仔婚姻　丁丁宣布暫退幕前：飽受精神折磨

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混血肥仔離婚︱與芊蕙子已簽分居協議書

本來表示不回應偷食事件的混血肥仔，在今日（2月20日）早上突然於個人社交平台發長文解釋事件。他首先表示當初不作回應，希望可以盡力保護兩位女兒的成長，指：

本著我們從來堅持的底線，由我們當初表明從來不會公開小朋友的相片開始，希望可以盡力保護兩位女兒的成長。這幾天我一直都很掙扎，是否應該把我家中發生的事情如實向外界透露。
一天、兩天，事情越發擴大，大量的無中生有及無謂揣測，已對我家人、公司甚至女兒造成極大不必要的影響及騷擾，唯有在此交代一次。

混血肥仔與丁丁齊出埠拍片。

然後，混血肥仔自爆，早在去年大約2月因生活問題，芊蕙子曾用不同方法明確向他表達希望離婚，稱：

我和芊蕙子（Luby）一路走來，深知我們所建立的一切都來之不易。她的每一分付出，都無可取代。作為家庭成員，一路走來，遇到生活困難，我們無法找到最適合的方法解決，我都是責無旁貸。

上年年頭大約二月，因生活上的問題，她曾用不同方法明確向我表達希望離婚，放棄現在的生活模式，雙方找尋自己的生活。雙方經過一段時間討論，最終達成共識分居，並之後簽下分居協議書。

當中清楚列明資產分佈、財務安排、贍養費安排，目標是希望兩位小朋友可以在比較理想的環境下生活，亦同意雙方簽署後，大家都開始進入人生下一階段。

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混血肥仔離婚︱繼續擔任「爸爸的工作」

接著，混血肥仔解釋雖然已簽分居協議書，但為讓孩子成長，因此他亦盡力繼續擔任「爸爸的工作」，而芊蕙子也一直協助BBO的Sales，表示：

我當然希望會繼續給予小朋友完整的成長環境，除了工作日子以外，我亦盡力繼續擔任爸爸的工作，例如每晚煮飯、接返學放學、跟小朋友見面、慶祝各種節日等。即使婚姻結束，我都希望可以一直守住這一個崗位，無愧於心。

在簽署分居協議後，Luby跟我都繼續在工作層面合作，她一直協助BBO擔任Sales工作，期間成績十分理想。我亦以為大家即使未能以伴侶身份度餘生，亦可繼續以兩位小朋友的爸爸媽媽身份，作為家人及工作拍檔的關係相處。

芊蕙子在去年聖誕在個人社交平台上載一家齊過聖誕節的照片。

混血肥仔離婚︱提4大重點盼停止揣測

然後，混血肥仔提出4大重點，盼外間可停止他與芊蕙子、丁丁的在感情關係上的揣測。同時表示芊蕙子早前在IG指他要「兌現承諾」，混血肥仔解釋是指物業轉讓，稱：

近日的事，我本身打算不作回應，是因為我相信私人事情有私人的方法解決，避免對任何人，特別是小朋友造成傷害。但經過多番思考，我希望用這聲明解決大家的疑慮，同時希望停止更多無謂揣測。

1. 根據雙方簽名同意的分居協議書的安排，我會繼續提供理想居住環境、每月家用等等，雙方各盡父母應當之責任，同時已交給律師再三查閱，文件有效。

2. 在簽署分居協議書後，我曾經嘗試了解其他對象，但最後都沒有發展成任何親密關係。

3. 到情人節的IG story事件發生後，Luby曾經朋友透過短訊向本人表示，需要在期限之前把物業轉讓到她名下，我答應會在她給予的期限之前給律師一個答覆，相信她較後出的IG story之「兌現承諾」亦是指物業轉讓這件事。

4. 有關本人資產轉讓、兌現承諾的問題，我一直完全樂意繼續交由律師跟進，並在保障兩位小朋友的大前提下，把資產轉讓，希望令我們可以安穩地照顧她們。

最後，深感遺憾未能妥善處理彼此之間的事，尤其是讓私事進入公眾視野。這並非我們的本意，也對所有人無益。

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在發文的最後，混血肥仔無奈地表示：

二人相處，有喜有悲，有得有失，不能走到白頭是一種遺憾。希望公眾可以給予空間讓我們處理，但願我們可以回歸正常溝通，盡量完滿地解決事件，保障小朋友成長。

希望大家會繼續祝福我們各人。
事已至此 誰會最易。
謝謝

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