校園直擊丨將軍澳循道衛理小學辦高小生涯規劃　以「模擬人生」啟發學生籌劃未來

▲ 將軍澳循道衛理小學為高小學生舉辦一場獨具創意的生涯規劃活動，主題為「模擬人生」，透過模擬現實生活中的職業選擇、金錢管理及突發事件應對，幫助學生思考未來。(學校提供)

【將軍澳循道衛理小學/西貢區校網】雖然小學生離投身職場尚有很長的時間，然而加自我了解、認識不同職業，有助對未來人生規劃奠定基礎。早前將軍澳循道衛理小學為高小學生舉辦一場獨具創意的生涯規劃活動，主題為「模擬人生」，透過模擬現實生活中的職業選擇、金錢管理及突發事件應對，幫助學生思考未來。

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將軍澳循道衛理小學為小四至小六的學生舉辦生涯規劃活動，主題為「模擬人生」，學校精心設計了21種職業，涵蓋侍應、陪月員、速遞員、時裝設計師、警察、消防員、會計師、飛機師、教師、社工、營養師、獸醫、中西醫等多個領域。

學生根據個人興趣選擇職業，並通過「考牌」環節獲取工作資格。不但讓學生初步了解不同職業的要求與挑戰，並體驗到各行各業的獨特性。

學生通過「工作」賺取虛擬金錢，並可選擇購物、玩巨型滑梯等享樂方式，或捐款幫助有需要的人士。這不僅讓學生體驗到金錢管理的重要性，還培養他們的社會責任感。如選擇成為時裝設計師的學生通過設計作品賺取收入，而選擇陪月員的學生則通過替嬰兒更換尿片獲得報酬。

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遊戲中穿插不同突發事件，包括「超強颱風襲港」、「傳染病大流行」、「全民運動日」等，讓學生學習如何應對變化與挑戰，提升適應力與應變能力。

活動期間，學生扮演求職者，選擇職業、考取資格並賺取收入，同時規劃和管理自己的人生。班主任則扮演年輕人的家人，提供情感支持與建議；其餘老師和一聚家長義工則扮演僱主、慈善機構負責人和政府人員，負責提供工作機會、制定政策並統籌突發事件；校務處則擔任中央銀行的角式，保持貨幣流通。這種角色扮演讓學生更深入地理解社會運作與人際互動。

活動歷時3小時，學生們在遊戲中，除了增強自我了解，通過職業選擇與消費行為，對自己的興趣與價值觀更認識。另外，提升對不同職業認識，體驗不同職業的工作內容，為未來職業規劃奠定基礎。最後是通過應對突發事件，培養學生應變力。

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校長表示：「活動不僅讓學生在遊戲中學習，更幫助他們思考未來。希望通過是次體驗，讓學生在快樂中成長，為未來做好準備。」他期望，學生在活動中不僅認識自己的潛能，還學會如何善用資源，為將來做好準備。

學生紛紛表示活動既有趣又富有教育意義，一名學生認為，活動中除了學會如何管理金錢，也明白幫助別人的重要性，更了解自己潛能，學會如何善用手中賺取的金錢。另一名學生則表示，這次活動讓他認識到人生的無常，並學會如何應對突發事件。

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