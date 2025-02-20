公屋編配｜申訴專員向房署及房協提19項建議　冀加快重新編配單位

▲ 申訴專員陳積志就房署及房協在收回公屋、翻新及重新編配公屋單位的安排提出19項建議。（朱永倫攝）

申訴專員公署今日（20日）宣布就收回、翻新及重新編配公屋安排的主動調查報告，並向房屋署及香港房屋協會（房協）提出共19項主要改善建議，以加快單位流轉。

申訴專員陳積志指，房署及房協在過去5年，每年分別平均收回約1.57萬及1100個公屋單位，認為有效率地收回及翻新公屋單位，以及盡早作出編配，有助縮短公屋申請者的輪候時間。

公署抽查發現，房署在過去兩個年度，由收回單位至重新編配單位平均需時12日，而收回後至租約生效日期則平均需時約2個半月，才有新租戶入住。至於房協方面，由收回後至重新編配單位，整體需時47日。而收回後至租約生效日期，則平均需時約3個月，才可讓新租戶入住，公署認為有空間可以改善。

陳積志表示，其中一個嚴重個案，有空置公屋單位需時249日才可重新編配到偏遠地區，遠超一般3個月時間，不過他解釋指，有關個案情況特殊，涉事單位是位於邊境禁區內，在考慮是否入住的時間上存在困難，重申一般情況都能達標。

公署建議，房署應改善獨居租戶離世後收回單位的程序，可向獨居租戶的親屬定下適當的期限，並說明期限過後署方的跟進行動，同時加強職員的相關培訓，以及改善與租戶聯絡的安排，要求租戶提供電話以外的聯絡方法等，亦應研究優化遷出通知書，期限屆滿後仍未騰空交回的單位處理程序。

翻新單位方面，陳積志續指，房署過去5年平均所需43日翻新單位，符合工作指標；而房協則有9成單位翻新單位可於指標時間60日內完成，少部分個案需時90日，公署建議檢討翻新流程及標準，加快工程進度，更積極及果斷處理未有交還單位的個案，並應考慮探討向租戶提供類似的空置單位翻新津貼的可行性。

房署將研究建議 加快收回單位

房屋署回應表示，感謝公署對其工作的肯定和認同，肯定房委會／房屋署在收回公屋單位工作的積極性，主動採取優化措施，並為其現行的機制和措施提供寶貴意見，將詳細審視和研究相關建議，繼續嚴肅處理公屋單位的收回、翻新及編配流程，並致力加快將收回的單位編配予有需要人士。

房署強調，高度重視公屋單位的收回程序、翻新及編配安排，冀能令流程更為暢順、提升編配效率及加快單位的流轉。為此，早前已落實多項優化措施，包括同步將正進行翻新工程的空置單位，預先編配予合資格的公屋申請者，以便翻新工程完成後，申請者可立即入住。

此外，房署亦於2024年11月擴大「空置單位翻新津貼」的適用範圍至所有樓齡的空置單位，準租戶可劃一獲發相當於3個月租金的翻新津貼，並可靈活運用款項，作出更切合家庭需要的安排。

另一方面，房委會近年加強打擊濫用公屋行為，導致相關聆訊個案增加。為加快處理上訴個案，自2022年中起已精簡程序及增加聆訊次數，包括簡化核實上訴人身份的流程，以及在平日傍晚及周六早上增加聆訊節數等。

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