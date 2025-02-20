  • 19°C
香港時間：2025220日 (四) 14:19

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公屋編配｜申訴專員向房署及房協提19項建議　冀加快重新編配單位

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

申訴專員陳積志就房署及房協在收回公屋、翻新及重新編配公屋單位的安排提出19項建議。（朱永倫攝）

申訴專員公署今日（20日）宣布就收回、翻新及重新編配公屋安排的主動調查報告，並向房屋署及香港房屋協會（房協）提出共19項主要改善建議，以加快單位流轉。

申訴專員陳積志指，房署及房協在過去5年，每年分別平均收回約1.57萬及1100個公屋單位，認為有效率地收回及翻新公屋單位，以及盡早作出編配，有助縮短公屋申請者的輪候時間。

公署抽查發現，房署在過去兩個年度，由收回單位至重新編配單位平均需時12日，而收回後至租約生效日期則平均需時約2個半月，才有新租戶入住。至於房協方面，由收回後至重新編配單位，整體需時47日。而收回後至租約生效日期，則平均需時約3個月，才可讓新租戶入住，公署認為有空間可以改善。

陳積志表示，其中一個嚴重個案，有空置公屋單位需時249日才可重新編配到偏遠地區，遠超一般3個月時間，不過他解釋指，有關個案情況特殊，涉事單位是位於邊境禁區內，在考慮是否入住的時間上存在困難，重申一般情況都能達標。

公署建議，房署應改善獨居租戶離世後收回單位的程序，可向獨居租戶的親屬定下適當的期限，並說明期限過後署方的跟進行動，同時加強職員的相關培訓，以及改善與租戶聯絡的安排，要求租戶提供電話以外的聯絡方法等，亦應研究優化遷出通知書，期限屆滿後仍未騰空交回的單位處理程序。

翻新單位方面，陳積志續指，房署過去5年平均所需43日翻新單位，符合工作指標；而房協則有9成單位翻新單位可於指標時間60日內完成，少部分個案需時90日，公署建議檢討翻新流程及標準，加快工程進度，更積極及果斷處理未有交還單位的個案，並應考慮探討向租戶提供類似的空置單位翻新津貼的可行性。

房署將研究建議　加快收回單位

房屋署回應表示，感謝公署對其工作的肯定和認同，肯定房委會／房屋署在收回公屋單位工作的積極性，主動採取優化措施，並為其現行的機制和措施提供寶貴意見，將詳細審視和研究相關建議，繼續嚴肅處理公屋單位的收回、翻新及編配流程，並致力加快將收回的單位編配予有需要人士。

房署強調，高度重視公屋單位的收回程序、翻新及編配安排，冀能令流程更為暢順、提升編配效率及加快單位的流轉。為此，早前已落實多項優化措施，包括同步將正進行翻新工程的空置單位，預先編配予合資格的公屋申請者，以便翻新工程完成後，申請者可立即入住。

此外，房署亦於2024年11月擴大「空置單位翻新津貼」的適用範圍至所有樓齡的空置單位，準租戶可劃一獲發相當於3個月租金的翻新津貼，並可靈活運用款項，作出更切合家庭需要的安排。

另一方面，房委會近年加強打擊濫用公屋行為，導致相關聆訊個案增加。為加快處理上訴個案，自2022年中起已精簡程序及增加聆訊次數，包括簡化核實上訴人身份的流程，以及在平日傍晚及周六早上增加聆訊節數等。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

公屋 房屋署 房協 房協

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本成藥︱日本DONKI現新款止痛藥！前台大醫生拆解成分副作用　5大暢銷「神藥」極傷胃或可呈毒品反應
日本成藥︱日本DONKI現新款止痛藥！前台大醫生拆解成分副作用　5大暢銷「神藥」極傷胃或可呈毒品反應
抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌　肝腫瘤暴增近10顆病床虛弱照曝光
抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌　肝腫瘤暴增近10顆病床虛弱照曝光
抗癌飲食︱本港平均每日40人死於癌症　美國癌症基金會公佈30種抗癌食材名單
抗癌飲食︱本港平均每日40人死於癌症　美國癌症基金會公佈30種抗癌食材名單
減肥大作戰｜185磅醫生激減40磅撇甩三高脂肪肝　推薦2大飲食法7分鐘速效燃脂運動
減肥大作戰｜185磅醫生激減40磅撇甩三高脂肪肝　推薦2大飲食法7分鐘速效燃脂運動
急症室最長等候時間（02月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月20日 時間12:05）