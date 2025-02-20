兒童節目｜專家指Cocomelon節目1原因如興奮劑上癮 恐致兒童暴怒嚎哭情緒不穩
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【Cocomelon/兒童節目/專注力】「我小朋友最近好鍾意睇Cocomelon！」這句話似乎成為爸媽的共鳴。Cocomelon兒歌當中《Wheels on the bus》比Baby Shark更洗腦，專家警告這個兒童頻道對孩子比喻成「毒」，嚴重阻礙幼兒發展。
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兒童節目Cocomelon｜節奏太快 孩子高度集中睇片
近日網民thecircusbrain在TikTok上發布影片，揭Cocomelon這部充滿鮮豔色彩和琅琅上口的動畫兒歌節目，如何讓孩子們上癮。這位TikToker解釋道：「有人剛剛告訴我有關Cocomelon的節目，對孩子們來說，如像毒品一樣。所以我決定研究為什麼會發生這種情況，這裡有一個小例子來解釋一下。」片中他播放了一部動畫節目《My Little Pony》的片段，該節目每隔4秒鐘就會變換一個場景，讓小觀眾能夠完全捕捉到每個場景中的元素。
反之《Cocomelon》每個場景平均長度只有1、2秒，節奏太快，孩子根本無法掌握，繼而被吸引住不停盯着屏幕追看，無法分心。不少外國家長都拍片證實孩子們在收看Cocomelon時高度集中，甚至媽媽在他們面前揮動雙手都不為意，形容孩子就如同殭屍般沒有反應。
該影片的觀看次數已達420萬次，不少人對此感到震驚。有網民追問：「這會過度刺激他們的大腦？！」另一位網友則表示：「這是一種過度刺激……幾乎和吸毒一樣。」還有人補充：「說得好。我們正在養育一代專注力不足的孩子。」
Cocomelon兒童節目｜專家：刺激性極強如同興奮劑
Evie雜誌最近調查了有關Cocomelon令人上癮的理論，並與兒童發展專家Jerrica Sannes探討，她指出，該節目不僅刺激性過強，影響他們專注力和執行功能，「Cocomelon刺激性極強，如同藥物、興奮劑一樣。大腦透過螢幕時間接收多巴胺的刺激，似乎『藥性』越強，『刺激』就越強。」
Jerrica Sannes繼續解釋，強烈的多巴胺刺激可能導致幼兒成癮和戒斷症狀，讓他們完全失去控制。看節目的時間越長，他們大腦就越期待這種強烈程度的刺激，讓他們無法在沒有娛樂和欠缺刺激的情況下發揮創造力。有家長指出每次停播或關掉節目時，他們會大發雷霆，有暴怒和嚎哭的情況，專家指這些屬典型的戒斷症狀。
兒童節目Cocomelon｜節目內容比喻成「毒品」？
儘管TikTok影片強調了這一點，而專家也同樣認同，但該節目的粉絲們並不相信這個理論。一位家長強調：「人們總是假設消極的一面。小孩子的注意力持續時間很短，所以要快速做出變化，以讓他們保持興趣。」另一位網友表示同意：「對我們成年人來說，使用TikTok真的沒什麼不同。我們的注意力集中的時間也很短，」還有一位網友指出，「我認為我的孩子們非常喜歡它，因為它有重複的音樂。我3歲女兒語言發展遲緩，現在可以獨立唱她在Cocomelon上聽到的歌曲了。」
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兒童節目Cocomelon｜比Baby Shark更洗腦？
Baby Shark在幼兒界已經過時，現在幼兒可能更認識Cocomelon的主角JJ。Cocomelon的創辦人是韓裔美籍的企業家Jay Jeon，他與繪本畫家妻子育有兩個兒子。在兒子上幼稚園時，兩人開始創作2D動畫結合教學內容來輔助孩子學習字母，他們認為成效不俗。
2007年他們開始將這些內容放上YouTube，命名為《That’s Me on TV》，至2013年時改為名《ABC Kid TV》；2016年他們的頻道已坐擁1.7億用戶，當中最高播放率的《Bath Song》，6年來累計多達70億次。Jay Jeon的製作公司Treasure Studio後來將節目賣給倫敦製作公司Moonbug Entertainment，繼而衍生出Cocomelon頻道，並成為了今天Netflix上播放率最高的兒童節目之一。
兒童節目Cocomelon｜專家推介10個低刺激兒童節目
育有3孩的教養專家Pearl指出，她的小孩前陣子超級愛Cocomelon，但每次一要關影片就會崩潰。因此，她也推薦了10個適合幼兒低刺激性節目清單：
|1.
|Bluey
妙妙犬布麗
|來自澳洲的熱門節目，曾被紐約時報評為2020年度最佳電視節目之一。主角是一隻充滿活力、想像力和好奇心的6歲藍色澳洲牧牛犬布麗，她與父母還有妹妹一起生活，描繪一家四狗的故事。
|2.
|Trash Truck
寶貝呠呠垃圾車
|6歲的漢克和好拍檔垃圾車，他倆將跟動物朋友們一起探索身邊世界，展開奇幻冒險。
|3.
|Puffin Rock
歡樂海鸚島
|故事發生於愛爾蘭海岸上的歡樂海鸚島，姐姐Oona帶同其弟弟巴巴Baba一起探索大自然的奧妙，認識有關海洋、天空及動物的小知識，卡通片專為幼兒設計。
|4.
|Daniel Tiger's Neighborhood
小老虎丹尼爾
|美國有口皆碑的兒童節目，適合2 至5 歲的孩子們收看，可愛的老虎丹尼爾與眾多親朋好友的日常互動總能抓住小朋友的眼球。以小老虎丹尼爾為主角，從他日常故事教導孩子社交情感和生活技能。
|5.
|Curious George
好奇猴喬治
|調皮但善良的小猴子喬治和他的朋友黃帽先生的幽默冒險。
|6.
|Guess How Much I love you
猜猜我有多愛你
|以英國知名同名繪本〈猜猜我有多愛你〉為靈感，透過小兔子與大兔子透過溫馨互動，展現親情與愛的深度。
|7.
|Not Quite Narwhal
住在海裡的獨角獸
|好奇心十足的小凱普一直以為自己是隻獨角鯨，沒想到他竟然是隻獨角獸，展開兩個不同世界的冒險旅程！
|8.
|Llama Llama
小羊駝拉瑪
|根據暢銷童書改編，描述小羊駝拉瑪與媽媽的親子關係，以及他與朋友們的日常生活。
|9.
|Gabby Dollhouse
蓋比的娃娃屋
|主角蓋比與她的魔法貓朋友們，在充滿奇幻驚喜的娃娃屋裡展開各種創意冒險。
|10.
|Little Bear
小熊
|以溫馨童話風格描繪小熊與家人、朋友的互動，故事簡單而充滿愛與成長的主題。
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