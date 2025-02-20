兒童節目｜專家指Cocomelon節目1原因如興奮劑上癮　恐致兒童暴怒嚎哭情緒不穩

▲ 有專家指兒童節目Cocomelon因刺激性極強，猶如興奮劑上癮，恐導致兒童暴怒嚎哭情緒不穩。

【Cocomelon/兒童節目/專注力】「我小朋友最近好鍾意睇Cocomelon！」這句話似乎成為爸媽的共鳴。Cocomelon兒歌當中《Wheels on the bus》比Baby Shark更洗腦，專家警告這個兒童頻道對孩子比喻成「毒」，嚴重阻礙幼兒發展。

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兒童節目Cocomelon｜節奏太快 孩子高度集中睇片

近日網民thecircusbrain在TikTok上發布影片，揭Cocomelon這部充滿鮮豔色彩和琅琅上口的動畫兒歌節目，如何讓孩子們上癮。這位TikToker解釋道：「有人剛剛告訴我有關Cocomelon的節目，對孩子們來說，如像毒品一樣。所以我決定研究為什麼會發生這種情況，這裡有一個小例子來解釋一下。」片中他播放了一部動畫節目《My Little Pony》的片段，該節目每隔4秒鐘就會變換一個場景，讓小觀眾能夠完全捕捉到每個場景中的元素。

反之《Cocomelon》每個場景平均長度只有1、2秒，節奏太快，孩子根本無法掌握，繼而被吸引住不停盯着屏幕追看，無法分心。不少外國家長都拍片證實孩子們在收看Cocomelon時高度集中，甚至媽媽在他們面前揮動雙手都不為意，形容孩子就如同殭屍般沒有反應。

該影片的觀看次數已達420萬次，不少人對此感到震驚。有網民追問：「這會過度刺激他們的大腦？！」另一位網友則表示：「這是一種過度刺激……幾乎和吸毒一樣。」還有人補充：「說得好。我們正在養育一代專注力不足的孩子。」

Cocomelon兒童節目｜專家：刺激性極強如同興奮劑

Evie雜誌最近調查了有關Cocomelon令人上癮的理論，並與兒童發展專家Jerrica Sannes探討，她指出，該節目不僅刺激性過強，影響他們專注力和執行功能，「Cocomelon刺激性極強，如同藥物、興奮劑一樣。大腦透過螢幕時間接收多巴胺的刺激，似乎『藥性』越強，『刺激』就越強。」

Jerrica Sannes繼續解釋，強烈的多巴胺刺激可能導致幼兒成癮和戒斷症狀，讓他們完全失去控制。看節目的時間越長，他們大腦就越期待這種強烈程度的刺激，讓他們無法在沒有娛樂和欠缺刺激的情況下發揮創造力。有家長指出每次停播或關掉節目時，他們會大發雷霆，有暴怒和嚎哭的情況，專家指這些屬典型的戒斷症狀。

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兒童節目Cocomelon｜節目內容比喻成「毒品」？

儘管TikTok影片強調了這一點，而專家也同樣認同，但該節目的粉絲們並不相信這個理論。一位家長強調：「人們總是假設消極的一面。小孩子的注意力持續時間很短，所以要快速做出變化，以讓他們保持興趣。」另一位網友表示同意：「對我們成年人來說，使用TikTok真的沒什麼不同。我們的注意力集中的時間也很短，」還有一位網友指出，「我認為我的孩子們非常喜歡它，因為它有重複的音樂。我3歲女兒語言發展遲緩，現在可以獨立唱她在Cocomelon上聽到的歌曲了。」

同場加映：認清兒童5大專注力

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兒童節目Cocomelon｜比Baby Shark更洗腦？

Baby Shark在幼兒界已經過時，現在幼兒可能更認識Cocomelon的主角JJ。Cocomelon的創辦人是韓裔美籍的企業家Jay Jeon，他與繪本畫家妻子育有兩個兒子。在兒子上幼稚園時，兩人開始創作2D動畫結合教學內容來輔助孩子學習字母，他們認為成效不俗。

2007年他們開始將這些內容放上YouTube，命名為《That’s Me on TV》，至2013年時改為名《ABC Kid TV》；2016年他們的頻道已坐擁1.7億用戶，當中最高播放率的《Bath Song》，6年來累計多達70億次。Jay Jeon的製作公司Treasure Studio後來將節目賣給倫敦製作公司Moonbug Entertainment，繼而衍生出Cocomelon頻道，並成為了今天Netflix上播放率最高的兒童節目之一。

兒童節目Cocomelon｜專家推介10個低刺激兒童節目

育有3孩的教養專家Pearl指出，她的小孩前陣子超級愛Cocomelon，但每次一要關影片就會崩潰。因此，她也推薦了10個適合幼兒低刺激性節目清單：

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