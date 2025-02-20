Google AI｜AI辦公神器「Gemini for Google Workspace」 新增支援繁體中文
撰文： 曾曉汶
發布時間： 2 小時前
最後更新： 27 分鐘前
Google上月宣布，將Google AI工具Gemini納入Workspace當中，讓企業客戶能享有最新生成式AI功能，引來不少正面回響。而到今（20日），Google Cloud更表示，希望能協助更多客戶可受惠進一步提升工作效率，宣布新增Gemini支援17種語言，讓全球超過10億名、以新增支援語言為母語的使用者受惠，當中也包括繁體中文。
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Google Cloud今表示，20多年來，Google Workspace已協助從初創公司至全球企業，共超過 1,000萬間不同規模的企業客戶，重新定義其工作模式。所以今次為了讓更多企業有效運作，Google Cloud進一步擴大語言支援範圍，Google Workspace側邊介面中的Gemini，新增了17種包括繁體中文在內的其他語言。
本週開始，Google 文件、Google 試算表、雲端硬碟和 Gmail 的側邊面板的 Gemini 將支援以下新增的語言：
- 阿拉伯文
- 中文
- 捷克文
- 丹麥文
- 荷蘭
- 芬蘭文
- 希伯來文
- 匈牙利文
- 挪威文
- 波蘭文
- 羅馬尼亞文
- 俄文
- 瑞典文
- 泰文
- 土耳其文
- 烏克蘭文
- 越南文
該企也逐一解釋不同的用法，如：
- Gmail：有效管理電子郵件收件匣是全球普遍的挑戰，尤其是在時間緊迫的情況下。Gmail 側邊面板中的Gemini可以協助用戶處理郵件。舉例來說，客戶服務代表現在可透過其慣用語言，運用Gemini就可顯示未讀且需要處理的客戶電郵，並以慣用語言協助撰寫專業回覆。
- Google 文件：行銷團隊現在可善用Google文件中內嵌的 Gemini ，以慣用語言撰寫簡潔有力、吸引眼球的行銷文案及社交媒體貼文，突破創意瓶頸，有效推廣產品及服務。
- 雲端硬碟：銷售人員可利用雲端硬碟中內嵌的Gemini，要求其從大量檔案中提供特定資訊，例如產品或客戶資料摘要，在幾秒鐘內，Gemini會收集這些資訊並將其顯示在側面板側邊欄中，讓客戶為會議做好充分準備，提升銷售效率。
新增的語言版本 暫不支援人物圖像生成功能
Google表示，儘管Google文件、Google 試算表、雲端硬碟和 Gmail 側邊面板中的 Gemini 已可以支援上述新增的語言，該企仍會陸續在側邊面板中推出更多Gemini Alpha版本功能。因此，已啟用Alpha版本功能的用戶可能會繼續看到「Alpha 版本」徽章。
但要注意，是次新增的語言版本暫不支援人物圖像生成功能。Google簡報與Google Chat側邊面板的Gemini目前也僅支援英文。
據資料顯示，Workspace服務中的Gemini功能預設為開啟，管理員可參考Workspace設定指南調整權限。Gemini會根據Google帳戶的語言設定（myaccount.google.com/language）提供對應語言支援。若需使用僅支援英文的功能，需將帳戶語言設定為英文。進入Google文件、試算表、雲端硬碟或Gmail，點擊右上角的「向Gemini提問」（閃亮圖示）即可開始使用。
值得一提的是，Google Cloud現正提供Workspace Gemini 14 天免費試用。
另外，華為宣布「全球首款三摺手機」HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN也即將攻港，記者近日也實測新機到底有幾勁，立刻去片！
更詳盡的上手實測報道，可參考：華為三摺｜上手試玩「電子茅台」HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN 鉸鏈開合自然有驚喜（多圖+有片）