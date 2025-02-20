Google AI｜AI辦公神器「Gemini for Google Workspace」　新增支援繁體中文

Google上月宣布，將Google AI工具Gemini納入Workspace當中，讓企業客戶能享有最新生成式AI功能，引來不少正面回響。而到今（20日），Google Cloud更表示，希望能協助更多客戶可受惠進一步提升工作效率，宣布新增Gemini支援17種語言，讓全球超過10億名、以新增支援語言為母語的使用者受惠，當中也包括繁體中文。

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華為在吉隆坡發布會上，帶來萬眾矚目的「全球首款三摺手機」HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN。

Google Cloud今表示，20多年來，Google Workspace已協助從初創公司至全球企業，共超過 1,000萬間不同規模的企業客戶，重新定義其工作模式。所以今次為了讓更多企業有效運作，Google Cloud進一步擴大語言支援範圍，Google Workspace側邊介面中的Gemini，新增了17種包括繁體中文在內的其他語言。

本週開始，Google 文件、Google 試算表、雲端硬碟和 Gmail 的側邊面板的 Gemini 將支援以下新增的語言：

阿拉伯文

中文

捷克文

丹麥文

荷蘭

芬蘭文

希伯來文

匈牙利文

挪威文

波蘭文

羅馬尼亞文

俄文

瑞典文

泰文

土耳其文

烏克蘭文

越南文

該企也逐一解釋不同的用法，如：

Gmail：有效管理電子郵件收件匣是全球普遍的挑戰，尤其是在時間緊迫的情況下。Gmail 側邊面板中的Gemini可以協助用戶處理郵件。舉例來說，客戶服務代表現在可透過其慣用語言，運用Gemini就可顯示未讀且需要處理的客戶電郵，並以慣用語言協助撰寫專業回覆。

Google 文件：行銷團隊現在可善用Google文件中內嵌的 Gemini ，以慣用語言撰寫簡潔有力、吸引眼球的行銷文案及社交媒體貼文，突破創意瓶頸，有效推廣產品及服務。

雲端硬碟：銷售人員可利用雲端硬碟中內嵌的Gemini，要求其從大量檔案中提供特定資訊，例如產品或客戶資料摘要，在幾秒鐘內，Gemini會收集這些資訊並將其顯示在側面板側邊欄中，讓客戶為會議做好充分準備，提升銷售效率。

新增的語言版本 暫不支援人物圖像生成功能

Google表示，儘管Google文件、Google 試算表、雲端硬碟和 Gmail 側邊面板中的 Gemini 已可以支援上述新增的語言，該企仍會陸續在側邊面板中推出更多Gemini Alpha版本功能。因此，已啟用Alpha版本功能的用戶可能會繼續看到「Alpha 版本」徽章。

但要注意，是次新增的語言版本暫不支援人物圖像生成功能。Google簡報與Google Chat側邊面板的Gemini目前也僅支援英文。

據資料顯示，Workspace服務中的Gemini功能預設為開啟，管理員可參考Workspace設定指南調整權限。Gemini會根據Google帳戶的語言設定（myaccount.google.com/language）提供對應語言支援。若需使用僅支援英文的功能，需將帳戶語言設定為英文。進入Google文件、試算表、雲端硬碟或Gmail，點擊右上角的「向Gemini提問」（閃亮圖示）即可開始使用。

值得一提的是，Google Cloud現正提供Workspace Gemini 14 天免費試用。

另外，華為宣布「全球首款三摺手機」HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN也即將攻港，記者近日也實測新機到底有幾勁，立刻去片！

更詳盡的上手實測報道，可參考：華為三摺｜上手試玩「電子茅台」HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN 鉸鏈開合自然有驚喜（多圖+有片）