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哪吒之魔童鬧海｜《哪吒2》票房突破124億大關　內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

《哪吒2》票房突破124億大關，內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一。

【哪吒之魔童鬧海 / 票房 / 動畫電影】動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）自農曆大年初一上畫以來不斷刷新全球票房排名，截至今日（20日）下午1時15分，票房已突破124億元（人民幣‧下同），再次刷新中國票房紀錄，躋身全球影史票房榜第8位。

同時，《哪吒2》內地各省市票房分佈及排名榜單昨日（19日）出爐，其中兩省總票房超10億元，22個城市票房破億，即睇榜單詳情！

哪吒2｜中國影史首部破百億票房電影　《哪吒之魔童鬧海》2月22日港澳地區上映

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哪吒之魔童鬧海｜各省票房分佈：廣東省收12.89億排名第一

根據貓眼專業版數據，截至2月18日，《哪吒2》全國各省票房排名中，有兩省票房超10億元，分別為廣東省收12.89億元，在全國佔比10.57%，位列第一；其次是江蘇省收10.53億元，佔比8.63%。第三名則是山東省收8.25億元，佔比6.76%。

哪吒之魔童鬧海｜22個城市票房破億

城市票房榜前30排名中，有22個城市票房超億元，其中北京收4.02億、上海收3.78億、成都收3.26億、重慶收2.92億及深圳2.75億元分別位列前五。

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哪吒2︱《哪吒2》票房120.5億躋身全球票房榜第十位　導演餃子棄醫從畫成大導演

哪吒2｜內地破97億票房鉅製《哪吒之魔童鬧海》　4間發行公司聯手港澳發行

哪吒之魔童鬧海｜勢成中國首位百億票房導演　45歲餃子棄醫從影曾啃老3年

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