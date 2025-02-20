哪吒之魔童鬧海｜《哪吒2》票房突破124億大關　內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一

▲ 《哪吒2》票房突破124億大關，內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一。

【哪吒之魔童鬧海 / 票房 / 動畫電影】動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）自農曆大年初一上畫以來不斷刷新全球票房排名，截至今日（20日）下午1時15分，票房已突破124億元（人民幣‧下同），再次刷新中國票房紀錄，躋身全球影史票房榜第8位。

同時，《哪吒2》內地各省市票房分佈及排名榜單昨日（19日）出爐，其中兩省總票房超10億元，22個城市票房破億，即睇榜單詳情！

哪吒2｜中國影史首部破百億票房電影 《哪吒之魔童鬧海》2月22日港澳地區上映

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哪吒之魔童鬧海｜各省票房分佈：廣東省收12.89億排名第一

根據貓眼專業版數據，截至2月18日，《哪吒2》全國各省票房排名中，有兩省票房超10億元，分別為廣東省收12.89億元，在全國佔比10.57%，位列第一；其次是江蘇省收10.53億元，佔比8.63%。第三名則是山東省收8.25億元，佔比6.76%。

哪吒之魔童鬧海｜22個城市票房破億

城市票房榜前30排名中，有22個城市票房超億元，其中北京收4.02億、上海收3.78億、成都收3.26億、重慶收2.92億及深圳2.75億元分別位列前五。

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