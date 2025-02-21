揭啟德體育園開幕禮不能直播之謎　建制倡允傳媒、KOL開Live

▲ 電視台不能直播啟德體育園開幕禮，引起不少網民討論。

【啟德體育園／直播／開幕禮】不足10日，萬眾矚目的啟德體育園，將舉行盛大開幕禮，萬事具備，卻傳來美中不足的消息︰開幕禮不設直播。近日政商界都有聲音指，若不能直播，感受和宣傳或打折扣，關注為何未能直播？

現時的安排是，開幕禮當晚6時半上演，除了3.3萬名現場觀眾，其他市民要遲3個小時，即9時半，才可透過本港4間免費電視台，欣賞開幕禮演出。為何不能設直播？文體旅局局長羅淑佩昨日的說法是︰希望以最佳角度、一氣呵成展現，讓市民在合適時間，安坐家中免費收看。因為6時半，大部分市民可能尚未回家。

有官場中人私下指，政府花了很多心血在啟德體育園，相信是希望屆時可與民同樂，未能直播，估計涉及技術限制。但羅淑佩昨日稱，體育園的設備先進及齊全，要進行直播，技術上完全無問題，日後的七欖及全運會賽事，一定有直播。

啟德體育園｜啟德開幕禮票價10元2.21起發售 羅淑佩：只設轉播為提供最佳鏡頭角度版本

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啟德體育園開幕禮︱消息：製作公司面臨技術限制

有知情者提醒說，可留意特首李家超周二的說法，他當時表示，當然希望所有市民都有機會可看到當日的開幕禮，亦提到開幕禮由製作公司負責，製作公司及其合作夥伴，會處理所面對的挑戰，「我知道製作公司已不斷努力，作出他們認為可以在短期內，做得最好的安排。」

據知，開幕儀式是由中央電視台製作。有消息指，此安排是因政府十分重視體育園的開幕禮，遂找來央視，希望藉助央視力量，打造港版「春晚」。央視不乏直播經驗，有傳是籌備時間短，而央視要求高，不容許出品有差池，希望有多些時間剪輯，為觀眾展現一場完美的開幕禮。

▲ 啟德體育園3月1日舉辦開幕禮。（彭大偉攝）

啟德體育園開幕禮︱邀本港電視台參與製作可解困

不過，也有多位知情者透露，現時未能直播，正是卡在製作公司的技術限制。央視雖然有經驗，但「過江龍」在港亦有局限，盡管找了合作夥伴，惟相關合作夥伴並非本地電視台，造成現時不能直播的局面。如何拆局？有人認為，如果政府出手，邀本港電視台加入，或能解決技術等問題。

有資深建制坦言，體育園開幕禮關注度高，無法直播是一憾事，全城都期待能同步感受這場盛事，「等到9點半，唔少人準備瞓了！」期望政府再和製作公司、本地電視台磋商，想辦法破局。該人又指出，即使最終都要有一個完美版本9點半播出，不妨考慮容許傳媒及現場觀眾直播，甚至應該邀請專業、具人氣的KOL入場直播，「從不同角度展現體育園這場開幕禮。」以提升宣傳效果。

對於羅淑佩昨日稱不鼓勵觀眾直播，若見到觀眾舉機直播而影響他人，工作人員會制止。有KOL則希望，工作人員屆時勿動輒喝止，因這乃喜事一樁，勿破壞氣氛。

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