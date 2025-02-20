牙科｜青少年護齒先導計劃3.20起推出　暫200牙醫參加逾半僅收200元或以下診金

▲ 「青少年護齒共同治理先導計劃」將於3月20日起推出。（資料圖片）

衞生署今日（20日）宣布，「青少年護齒共同治理先導計劃」將於3月20日起推出，透過政府資助及市民共付形式，鼓勵青少年使用私營界別牙科檢查服務，建立定期接受口腔檢查的良好習慣。目前暫有約200名註冊牙醫申請參加，逾半收取200元或以下共付診金。

參加計劃的青少年須介乎13至17歲，或將於申請參與計劃的年度內年滿13歲，並須持有有效香港身份證及已登記加入醫健通。合資格青少年可於每個公曆年內接受一次資助服務，政府會就每次服務向牙醫提供200元資助，而參加者須自行支付所選牙醫參加先導計劃時所釐定的共付額。政府就每次資助服務建議的共付額為200元。

先導計劃目前已有約200名註冊牙醫申請參加，在超過220個醫護服務地點提供服務，當中逾半收取200元或以下的共付診金。

有興趣參加先導計劃的青少年和家長，可於3月6日起參閱載於先導計劃專頁的牙醫名單，選擇牙醫後自行聯絡相關診所，預約於3月20日或以後接受相關資助服務。

先導計劃資助牙科服務範圍

口腔檢查；

口腔健康風險評估；

洗牙；

個人口腔護理建議；

按牙患風險評估結果提供牙面氟化物劑治療；及

口腔檢查結果報告。

衞生署已於2月4日為註冊牙醫舉行首次網上簡介會，介紹先導計劃背景、內容，以及登記程序等，並會繼續舉辦簡介會，爭取更多牙醫參加先導計劃。衞生署正處理及審批已提交完整文件的申請，所有獲接納參加先導計劃的註冊牙醫名單將於3月6日上載先導計劃專頁。

為提高先導計劃下相關牙科服務收費的透明度，載於專頁的牙醫名單除註明牙醫釐定的共付額，也會列出在先導計劃下提供X光檢查、補牙及脫牙的收費，供市民參考及選擇。

行政長官於2023年《施政報告》中提出，會在2025年推出先導計劃，鼓勵青少年預防牙患。政府去年12月公布口腔健康及牙科護理工作小組總結報告，提出的發展策略包括「做闊做淺」，即向所有年齡層的市民推廣以預防為重的基層口腔健康護理，先導計劃亦為相關措施之一。

先導計劃旨在銜接學童牙科保健服務，透過資助青少年使用牙科檢查服務的部分費用，協助他們與私營界別的註冊牙醫建立夥伴關係，往後維持定期檢查牙齒，成為終身習慣。

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