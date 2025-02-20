抑鬱症｜中大與北大研究數碼化失眠介入程式　助降低青年患者抑鬱發病率逾4成

▲ 中大醫學院與北京大學研究數碼化失眠認知行為治療，可將抑鬱症發病率降低逾4成。（中大醫學院提供）

【抑鬱症／失眠／中大醫學院／北大】抑鬱症是青年最常見的精神疾病之一，醫學界已發現失眠與抑鬱有密切因果關係，且為抑鬱症發病的獨立危險因素。中大醫學院今日（20日）分享與北京大學第六醫院聯合開展亞洲首項數碼化失眠認知行為治療（簡稱「數碼化CBT-I介入程式」）的臨床研究，發現此程式可將抑鬱症發病率降低逾4成，且療效持久。

青年處於成長的過渡期，有研究顯示，四分之三精神疾病個案於24歲前發病；而根據世衞資料，全球15至19歲青年中，有3.5%會出現抑鬱症。不過調查發現，內地及香港青年失眠患者的求助率僅1成，亦突顯出高危年輕人群對傳統治療方案的接受度極低，引致罹患抑鬱症的風險大增。

中大醫學院聯同北大進行「數碼化 CBT-I 介入程式」臨床研究，參加者包括708名年齡介乎15至25歲的內地及香港青年，全部人均患有失眠症，並伴有亞臨床抑鬱症狀。

▲ （中大醫學院提供）

研究顯示，數碼化CBT-I介入程式在失眠症及抑鬱症方面展現顯著療效，包括晝夜作息及日間疲勞情況均有所改善，自我評估的抑鬱症狀顯著減少；在介入一年後，失眠緩解率接近60%，抑鬱發病率與對照組相比大幅下跌42%，介入組的抑鬱症發病率僅有10%，而對照組則為18%。此外，90%參加者完成至少一次跟進評估，其中介入組完成整個療程的比率為84%，且無不良事件發生。

是次研究第一作者、中大醫學院精神科學系博士後研究員陳斯婧表示，實驗效果證明數碼化CBT-I 介入程式可有效預防抑鬱症，亦反映全自主的治療方式能有效鼓勵青年患者積極了解自己的睡眠及身心健康並處理精神困擾。

中大醫學院精神科學系系主任榮潤國表示，未來醫學界需要探討如何在基層醫療等方面，將數碼化治療失眠方案與臨床實踐相結合，並研究如何改良方案，促進個人化預防和早期治療在社區中的發現及應用。

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