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懲教署｜去年懲教院所收納人次達1.8萬按年增7%　日均收押逾3600人創24年新高 

港聞

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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2024年共18,438人次收納入懲教院所，按年升7%。（陳靜儀攝）

懲教署今（20日）舉行周年記者會，署長黃國興指，去年共18,438人次收納入懲教院所，按年升7%，平均每日在囚人口亦達9,550人，較前年8,498人大增12%，每日平均收容率升至85%，按年升10個百分點。而平均每日還押人口也達3,650人，較前年3,096人增18%外，亦為2000年以來新高。

羈留人士收納人次去年同升36%至787人次，平均每日羈留人口，亦由前年185人，大增72%至去年的318人。

至於因涉及反修例運動及違反國安法而收納懲教院所者達410人次，當中有64人次涉國安法及維護國安條例，整體較前年的950人次減少540人次，下降57%。而截至去年12月31日，涉及相關罪行的在囚人有591人，按年減24%。

黃國興指，為應對不斷變化的在囚人口，特別是持續上升的還押人口，已調撥個別懲教院所的部分收容額，用作收納還押人士，以緩解收押所過度擠迫的情況：另也已展開原址局部重建荔枝角收押所的工程，長遠增加成年男性還押人士收容額。署方亦提到，調撥的懲教所包括赤柱監獄、白沙灣懲教所及東角懲教所，其中赤柱收容率已超100%，白沙灣亦達90%。

人手方面，截至去年12月31日，懲教署共有674個紀律人員空缺，佔整體編制10.3%，署方去年共聘請127名退休人員以舒緩人手短缺壓力，預計今年會招聘約45名懲教主任及全面招聘二級懲教助理。

前「學生動員」召集人鍾翰林前年違反監管令，到英國申請政治庇護，署方去年指正研究修例限制受監管令人士的出入境安排。黃國興指，經與律政司商討後，認為現行法例已有足夠權力，施加新的監管條件，故去年開始已要求所有監管者離港前須申請及獲批，而去年就有15宗申請獲批。

至於政府面對財赤，黃國興坦言，或多或少對日常運作有影響，會開源節流及靈活調配人手，以「應使則使」原則加強審視及節約開支，亦會善用科技優化工作程序等。

另外，懲教署體育會上月營運名為「徵心製造」的慈善網上售賣平台，售賣由在囚人士設計及製造的產品，包括縮小版街道垃圾桶、木凳、街名牌版姓氏門牌等，部分產品亦接受訂製，所有售出產品扣除成本後，會全數捐贈予本地不同和慈善機構。署方指，公眾的反應較想像中好，舉例以回收廢木循環再造的木凳，在網站營運首日以售罄，未來也會開發更多新產品，如狗糞箱造型的萬字夾盒等。

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