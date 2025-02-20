公院檢討｜醫管局：3月起試行以AI輔助撰寫醫療報告　冀減醫生工作量

▲ 醫管局行政總裁高拔陞及高層講解部分公院檢討措施。（陳展棋攝）

公立醫院系統管理檢討委員會提出31項建議，醫管局行政總裁高拔陞指，大致會於6個月內開啟或完成相關工作，並陸續向公眾講解建議推展進度，提升病人服務及安全性。

醫管局今日講解部分改善病人體驗措施，其中今年3月起會於瑪嘉烈醫院、聯合醫院、伊利沙伯醫院等5間醫院試行以生成式人工智能，處理醫療報告申請。

醫管局質素及安全總監黃立己表示，過往醫生需花8%至10%時間填寫醫療報告，骨科醫生報告數目特別多，希望運用人工智能輔助可以縮短這些工作的程序，具體節省時間仍需待運作後才得出。

AI系統可雙向運作，可先由AI搜集數據並撰寫報告，再交由醫生核對，亦可先撰寫草稿再由AI修改。他指，保險賠償項目流程標準化，未來亦希望擴大使用範疇。

高拔陞表示，生成式系統採用市場上的開放式軟件，並配合醫管局內部數據運作，屬醫管局內部系統，相信不會引起私隱問題。他亦相信，醫生會對新措施表示歡迎。

另外，局方亦表示，2023年共收到3.4萬宗意見及投訴，及約2千宗投訴。黃立己坦言，過往有病人反映，投訴於至3個月內亦沒有回覆，局方會盡力適時跟進，去年4月至9月6星期內回覆的達標率，已增至98%。

被問到有否更進取的目標，高拔陞就指，相信6星期是合適的服務承諾，部分較為緊急的個案會加快處理。局方表示，去年年底於威爾斯及東區醫院試行以簡短問卷調查收集病人意見，未來會擴展至其他醫院。

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