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MIRROR新歌｜MIRROR新團歌《手印》登場　12子化身美式足球員素顏上陣挑戰演技

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

MIRROR新團歌《手印》登場，12子化身美式足球員素顏上陣挑戰演技。

【MIRROR / 手印 / MV】MIRROR昨日（2月19日）推出新團歌《手印》，由徐浩作曲、曾樂彤填詞，並由徐浩監製，是MIRROR睽違逾2年的慢歌，曲風及歌詞既勵志又熱血，寓意12子帶着這團重新燃點的火種登場，齊心一致對抗外面紛紛擾擾的世界！

隊長Lokman說：「做完MIRROR 6周年見面會《Mapping The World》後，我們便想做一首勵志團歌，收到《手印》的DEMO時，監製徐浩已經附帶歌詞，雖然是表達另一種溫暖，那種不只是溫暖，而是有溫度的感覺，情況就如起初成團時，大家齊心發出光芒的溫度，但光芒總是時晴時暗，代表當中總有磨擦、忽冷忽熱，但只要大家毋忘最初發出光芒與溫度的感覺，便可以繼續同心前行！」

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MIRROR新歌｜金像名導彭秀慧共譜MV 　12子化身美式足球員

《手印》MV專誠邀得曾奪金像獎「新晉導演」的彭秀慧執導，MIRROR在MV中飾演曾蟬聯多屆聯賽冠軍的美式足球員，為了力保最後的出線資格奮力作賽，當看到儲物櫃門的陳年照片後，當初成軍的熱血回憶一一湧現，加上隊長義正詞嚴的訓話，忽爾喚醒了大家內心那團火，重燃對隊友的信任，以及對美式足球的熱誠，豁出去打好「最後一戰」！

彭導透露甫聽到《手印》的初版時已「毛管戙」，滿腦子都是運動比賽的熱血畫面，並說：「其實MIRROR的經歷跟球隊類似，大家也是向著同一目標進發，過程中難免有輸有贏，但球隊的真正對手是外面的世界，一定要齊心才能事成！」

為了形神俱備演繹12位運動員，彭導要求MIRROR淡妝，甚至素顏上陣，打破跳唱男團的既定形象，亦感激12子及幕後團體全力配合，可以按時完成媲美運動微電影的《手印》MV。

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MIRROR新歌｜ 成員分享MV感受：毋忘初心跨過困難與挫折

講到MV中的冠軍球隊要面對勝負得失，入行6年多的MIRROR感受甚深，Alton說：「球賽中的勝負相對客觀，只要更快更高便是勝利，但在MIRROR中的勝負，其實只需跟自己比拚，事關舞台上沒有絕對的勝負，真正需要比較的，只有昨日的自己，這是我在MIRROR中這6年多中學習到的道理。小時候覺得做大人不能容易氣餒，但經歷了這幾年後，反而覺得氣餒也不要緊，要學習如何讓它發生，而非一味拒絕氣餒，只需要提醒自己盡快站起來便行了，人要這個過程才會成長。」

Edan同樣認為MIRROR中根本沒有勝負可言，並笑說：「首先其實根本無分輸贏，只是一個過程與經歷，促使自己不斷進步，就算你覺得贏了，也未必是真正的贏，反之亦然，最重要是平常心，盡力就好了，不用在乎輸贏，就算氣餒也可以視作刺激，有刺激才能令自己進步，反而令你之後可以『贏』呢！」

Stanley則說：「其實有輸贏才能有不同刺激，令大家保持心中那團火，對演藝事業更有追求，更渴望進步！」

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MIRROR新歌｜重燃追夢熱情發光發亮

面對不同的打擊與挫折，MIRROR認為只要毋忘初心，便能「關關難過關關過」，Lokman說：「只要你喜歡做一件事，便會花光力氣、燃燒生命去做！正如明明上台前身心疲累，但只要上台表演或是Roll機開拍，『副偈』自然會撻著！」

Tiger說：「入行6年多，一定有不同意見，有人喜歡或不喜歡你，若要保持幹勁與熱血，首先要找到自己喜歡做的事，漫無目的話，心志很快便會被磨蝕。例如小時候學跳舞、長大後參加《全民造星》，當初的出發點並非為了入行，但一定是因為喜歡表演，只要毋忘初心，不斷尋找機會做自己喜的事，自然更有幹勁！」

Jer續說：「如果當年沒有參加《造星》，老了一定會後悔，後悔沒有為自己的夢想踏出第一步，只要我銘記對唱歌的熱愛，記住在台上享受歡呼聲的瞬間，能夠影響別人的感覺，便會有心力去面對任何問題。」

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MIRROR新歌｜球衣隱藏小彩蛋勾集體回憶

「毋忘初心」這四個字，MIRROR絕對說到做到，事關在挑選球衣號碼時，12 子不約而同選了當年參加《造星》時的編號，Alton說：「跟大家說個秘密，當公司說要揀球衣號碼時，我第一個說要揀78號，沒有任何一個號碼比78號更有意義了！」

Tiger同樣覺得38號意義非凡：「38號是我人生中最重要的號碼，連買六合彩也買38號， 自己因為《造星》38號而入行，改變了一生，再次見到這個號碼感觸良多。」

Stanley則笑說直至拍《手印》MV當日，才知道同組的Edan是63號，Edan即笑說：「因為他當時沒有放我在眼內，哈哈！」Stanley連聲否認，並說：「慶幸當年是1號，第一個出賽，評判未知參賽者的水準，只要稍有表現便能藍燈通過，如果我是99號的話，便進不了MIRROR，所以全靠幸運，多謝上天安排。」

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