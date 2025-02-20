  • 18°C
香港時間：2025220日 (四) 17:52

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

房協｜房協「收成期」錄盈餘　料本年度推出逾8000個單位

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 2 小時前

最後更新： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

房協預計本財政年廣錄得盈餘，料推出逾8000個單位。（鄭寶生攝）

房協進入收成期，預計截至3月的財政年廣錄得盈餘，2025至26年度料推出逾8000個單位，史上最多，包括出售及出租單位。

房協主席凌嘉勤表示，2025至26年度推出的項目，包括資助出售房屋、專用安置屋邨，及屋邨重建的安置項目。當中有5000個單位將會推售，資助出售項目是七成，其餘為專用安置屋邨。

凌嘉勤指，新一批單位預計3月底推售，為安達臣道和馬會道項目，合共約1600個單位。項目推售時，房協會參考房委會的「家有初生」和「家有長者」優先配屋計劃，為他們預留四成配額單位。

至於專用安置屋邨方面，首個落成項目為洪水橋「樂翹軒I」，有121個出售單位，去年底完成交樓，「樂翹樓1座」出租單位將於3月陸續入伙。

目前，房協規劃及興建中的項目超過20個，包括在未來5年提供超過1.7萬伙。房協去年兩次出售資產，當中包括非核心商舖，加上投資入帳，房協行政總裁陳欽勉形容房協財政穩健，預計今個年度會有盈餘，資金足夠未來五年營運，長遠會考慮發年期債券，目標為機構投資者。

房協表示，出租屋邨樓下的商場不會出售，未來亦有新商場落成，將成為房協資產。

點擊圖片放大

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

房委會 房協 房協

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本成藥︱日本DONKI現新款止痛藥！前台大醫生拆解成分副作用　5大暢銷「神藥」極傷胃或可呈毒品反應
日本成藥︱日本DONKI現新款止痛藥！前台大醫生拆解成分副作用　5大暢銷「神藥」極傷胃或可呈毒品反應
抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌　肝腫瘤暴增近10顆病床虛弱照曝光
抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌　肝腫瘤暴增近10顆病床虛弱照曝光
抗癌飲食︱本港平均每日40人死於癌症　美國癌症基金會公佈30種抗癌食材名單
抗癌飲食︱本港平均每日40人死於癌症　美國癌症基金會公佈30種抗癌食材名單
減肥大作戰｜185磅醫生激減40磅撇甩三高脂肪肝　推薦2大飲食法7分鐘速效燃脂運動
減肥大作戰｜185磅醫生激減40磅撇甩三高脂肪肝　推薦2大飲食法7分鐘速效燃脂運動
急症室最長等候時間（02月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月20日 時間12:05）