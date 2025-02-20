房協｜房協「收成期」錄盈餘　料本年度推出逾8000個單位

▲ 房協預計本財政年廣錄得盈餘，料推出逾8000個單位。（鄭寶生攝）

房協進入收成期，預計截至3月的財政年廣錄得盈餘，2025至26年度料推出逾8000個單位，史上最多，包括出售及出租單位。

房協主席凌嘉勤表示，2025至26年度推出的項目，包括資助出售房屋、專用安置屋邨，及屋邨重建的安置項目。當中有5000個單位將會推售，資助出售項目是七成，其餘為專用安置屋邨。

凌嘉勤指，新一批單位預計3月底推售，為安達臣道和馬會道項目，合共約1600個單位。項目推售時，房協會參考房委會的「家有初生」和「家有長者」優先配屋計劃，為他們預留四成配額單位。

至於專用安置屋邨方面，首個落成項目為洪水橋「樂翹軒I」，有121個出售單位，去年底完成交樓，「樂翹樓1座」出租單位將於3月陸續入伙。

目前，房協規劃及興建中的項目超過20個，包括在未來5年提供超過1.7萬伙。房協去年兩次出售資產，當中包括非核心商舖，加上投資入帳，房協行政總裁陳欽勉形容房協財政穩健，預計今個年度會有盈餘，資金足夠未來五年營運，長遠會考慮發年期債券，目標為機構投資者。

房協表示，出租屋邨樓下的商場不會出售，未來亦有新商場落成，將成為房協資產。

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