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最強小三五索︱五索突然改態度認低威　自爆怕馬生嬲：我會俾人cut水喉

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

五索突然表示要低調免「鋒芒太露」。

【五索 / 鍾睿心 / 馬清鏗 / 小三 / 裕美】「五索」鍾睿心（Rachel）爆出當大生銀行主席馬清鏗情婦後，行為繼續高調，經常炫富、態度囂張。

五索早前接受訪問時，更爆另一半「管得好嚴」：「長期一個鐘就打一次電話嚟」，但她豪言稱：「多數cut佢線。」

過往五索在社交網都是以「富商A」稱呼馬清鏗，但她日前她拍片開名稱對方為「馬先生」，並「投訴」對方孤寒及禮物縮水，指：「話說情人節，咁馬先生每年都會送花俾我，然後我每年都叫佢唔好再送玫瑰花，但每年呢，佢都一定會訂99支玫瑰嘅，仲喺同一個網站度訂；但係今次我早收到紮花，喺2月13日已經收到，我第一時間諗，我知道發生咩事，因為2月13號送，應該會比較平，正日送一定貴啲㗎嘛！」

最強小三五索︱五索首次開名投訴「馬先生」　不滿情人節禮物縮水句句有骨另類放閃

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最強小三五索︱自稱命格「愈躺平愈幸福」

可是，五索與裕美最近合作做生意，五索更稱想自己為產品當代言，卻無奈卻不可以，更表示不可以再亂說話，因為怕「馬生會嬲」而自己會被「斷糧」，更直言：「真係笠水呀，咁公司嘅嘢呢，我就冇辦法再拍囉，冇辦法之下，咪畀晒美美拍囉，唔係點啫而家？總之而家我就舐咗嘢，我就出唔到鏡囉，唔係我唔想拍囉！」

五索指自己命格屬「愈躺平愈幸福」，表示自己「絕對唔可以做嘢」要躺平，稱自己不可以「鋒芒太露」。

不過，裕美卻取笑好姊妹稱：「你躺平呢，係你冇得揀，因為你乜嘢都唔識做嘅OK？你係真係乜嘢都唔識做，你係我認識嘅唯一一個人類係可以乜嘢都唔識做呀！真係！」

最強小三五索爆料︱罕談與馬清鏗認識經過　自稱一早想分手從不怕「閂水喉」

五索得寵︱傳馬清鏗與太太已分開住　五索開公司做老闆娘大年初三與馬清鏗歐遊

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