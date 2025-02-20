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大S流感病逝｜歷兩任舊愛離世　大S前度周渝民首度開腔1句話悼念舊愛

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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【仔仔／周渝民／徐熙媛／大S／大仔戀】台灣女星大S（徐熙媛）2月初遊日病逝，終年48歲。圈內外親朋好友皆發文悼念她，惟前男友周渝民（仔仔）一直未有親口表態。今日（20日）他出席品牌活動後，首次回應舊愛大S猝逝一事。

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Sick問識答｜產後尿滲要做手術治療？ 醫生教做1運動改善症狀

大S流感病逝｜仔仔首度開腔回應

台灣女星大S（徐熙媛）早前新年遊日期間患流感病逝，消息震驚各界，不少圈中好友發文悼念，各地粉絲們亦在各自粉絲專頁發文。不過大S前男友周渝民（仔仔）從未正式親自回應舊愛死訊，僅透過經理人回覆「雙手合十」的表情符號。今日（20日）仔仔出席品牌活動後接受傳媒訪問，近年少在公眾場合露面的他顯得拘謹且緊張，並首度在媒體面前承認與大S一家很久沒有聯繫，對於舊愛猝逝一事，他表示：

在媒體面前講太多感受，對我來說很痛苦。

仔仔強調希望大眾把焦點放在該關心的人身上，意指關顧大S家屬的情緒是最重要的，形容自己是「邊邊角角的人」，不是那麼重要。

抑鬱症｜周渝民曾抑鬱到不怕死不會痛

據了解，仔仔曾在2005年患上抑鬱症，後來他透過傳媒訪問講述患病心路歷程，指抑鬱症最嚴重時，他是對疼痛沒感覺，亦坦言不怕面對死亡。當時病重的他認為死亡這件事情可有可無：「可以今天想死就死」，形容當時狀況非常糟糕。

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周渝民患抑鬱症｜仔仔歷兩任舊愛離世 曾傷心至抑鬱症復發

大S和仔仔曾因拍攝《流星花園》結下情緣，後來再合作拍攝《戰神》時日久生情。其後仔仔因為出車禍，而大S恰巧出現在現場，導致年齡相距5年的姐弟戀情曝光。惟「大仔戀」最終因兩人個性差異，僅2年告終。

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再此之前，仔仔亦曾和女星許瑋倫拍拖，惟該段戀情只維持1年就分開。直到2007年，女方車禍離世，他得知後痛心表示：「我好難過，怎麼辦？」一度傷心到抑鬱症復發。如今大S也突然病逝，有不少粉絲擔心消息會再次影響到仔仔情緒。

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周渝民結婚｜8年時間走出抑鬱陰霾 覓到真愛情定終身

仔仔足足花了8年時間走出陰霾，在2015年終與太太喻虹淵結婚，情定終身。今年將會是兩人慶祝錫婚10年。

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抑鬱症｜3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

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抑鬱症｜1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

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