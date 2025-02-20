啟德體育園｜啟德開幕禮票價10元2.21起發售　羅淑佩：只設轉播為提供最佳鏡頭角度版本

▲ 啟德開幕禮票價10元，將在2月21日起發售。

【啟德體育園 / 啟德開幕禮 / 羅淑佩】斥資319億元興建的啟德體育園將於3月1日舉行開幕禮。政府今日（20日）公布，啟德開幕禮其中8,500張門票將於明起公開發售，每張售價10元，每人每次可購買兩張。

啟德開幕禮將於3月1日晚上6時半開始，屆時會有多名港隊及國家隊現役及退役精英運動員以及中港兩地名星參與，包括影星甄子丹、退役羽毛球球星林丹等人，但首次透露由於檔期關係，「四大天王」不能同場出席。

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政府公布決定在當日不設電視直播安排，4間電視台要等到9時半才可轉播錄影片段，相關片段經過剪輯、長度約90分鐘。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩解釋，希望透過轉播片段，在最好的時段、提供最佳鏡頭角度版本，同時為配合電視台運作和播放安排，以及節目製作需要。

她稱，體育園設備要進行直播沒有問題，相信全運及七欖相信亦會有直播，「對於開幕禮，希望展示體育園美麗宏偉一面，將台上表演、預製視頻及不同類型場景配合，以最佳角度、一氣呵成展現」，才採用延時直播。

羅淑佩亦表示，當日會有3萬3千600張門票，一半由政府分發，8300張會留予低收入家庭，及政府嘉賓。8500張門票，會於明日10時於城市電腦售票網，以先到先得形式發售，售價10元。市民需要於2月27日、28日或3月1日，到體藝館換取實體門票。

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