餐廳情報｜尖沙咀Le Viet推開胃帽子海鮮鍋　必試小黃牛精選部位越式湯河

▲ Le Viet全港首創的小黃牛越式生牛河，分別選用吊龍、雪花及匙柄3大精華部位入饌。(傅承嘉攝)

在尖沙咀覓食經常考起一眾對食有要求的食客，全因菜式、價格及餐廳都有多種選擇。近日天氣潮濕，就最適合清新的越菜。位於The One的Le Viet剛推出小黃牛生牛河、帽子火鍋等新品，為食客帶來鮮味十足的開胃選擇。

Le Viet以精緻的新派越菜和親民價格，一直深受食客喜愛，為區內人氣餐廳。餐廳的招牌菜包括越式生牛河、越式牛柳沙律、椰青海鮮焗飯及金不換粉絲虎蝦煲，每一道菜都充滿地道越南風味。店主是柬埔寨華僑第二代，自小受泰、越、柬三地飲食文化薰陶，對正宗越南口味有深厚的理解。餐廳所使用的越南魚露汁（nuoc nam）是店主的祖傳秘方，味道獨特並能讓菜式昇華，其燒豬頸肉撈檬和米紙卷亦因而成為店內熱門菜式。

首創小黃牛入饌

越式生牛河（Pho）可謂越南餐廳的名菜，但食客以往甚少講究Pho中牛肉的部位，餐廳了解到近年食客對食材有所追求，推出全港首創的小黃牛越式生牛河，靈感來自店主試食小黃牛火鍋後研發。3款新品分別選用肉質緊實且肉味最濃的吊龍、肉質柔軟，油花較豐的雪花及脂肪含量少，甜嫩無渣的匙柄3大精華部位，搭配經過多次試驗的湯底，帶來層次豐富、香氣撲鼻的美味。

湯底使用南薑、香茅、桂皮、人參薑、羅望子、草果等26款香料，每天用20斤牛骨中火熬製6小時，再加入骨髓、牛筋、坑腩，增添牛湯香味。食客可加入生芽菜、青檸汁、九層塔等，追求最正宗的越南風味之餘，熱騰騰入口相當舒服。

▲ 新推出的越南帽子火鍋，以酸辣濃湯搭配多款新鮮海鮮，既酸且鮮非常開胃。(傅承嘉攝)

必食酸辣海鮮火鍋

另一招牌名物是店家的越南帽子火鍋，以酸辣濃湯搭配多款新鮮海鮮，是一道酸辣迷以及海鮮迷都不能錯過的越南菜式。湯底以越南特色香料熬製，不論色、香、味都流露酸香且微辣氣息，讓人食慾大開。火鍋上菜時的擺盤極具氣勢，以一個大圓圈盛載着多款食材，享用前打卡一流。當中的海鮮則包括越南大頭蝦、大扇貝、原隻魷魚、大蜆，湯料則有多款越南特色香料如人參薑、香茅、南薑、九層塔、檸檬葉等，再加上粟米芯、通菜葉、芽菜等蔬菜共冶一爐，完美熬出越式海鮮酸辣湯的精華。

▲ 越式甜品拼盤為食客帶來視覺與味覺的多重享受。(傅承嘉攝)

法式越南甜品拼盤

享用過小黃牛越南Pho及越南帽子火鍋後，當然要以甜品為豐盛的一餐作結。店家明白到不少食客對甜品有着不同口味，因此推出越式甜品拼盤，結合地道越南甜品與法式精緻甜點，為食客帶來視覺與味覺的多重享受，從中亦體驗到越南殖民歷史的法式風情。

甜品拼盤中的黑白芒果糯米飯雖食客已相當熟悉，但Le Viet出品的糯米飯軟糯度跟芒果甜度同樣適中，淋上濃郁椰香，令人難以忍口。越南拉椰糕同富濃厚椰香，彈口而不膩。曾為法國殖民地的越南對於法式焦糖燉蛋亦有講究，以越南咖啡風味為靈感，焦糖層薄脆，燉蛋細滑香濃，為經典法式甜點添上一抹越式風情。

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食東南亞菜，特飲都是其中一項不能錯過的單品，Le Viet近日新推鮮椰青椰果、百香果綠茶、蘆薈柑桔檸檬等3款特飲，口味各有特色，讓食客以多款越式口味解渴。

Info

Le Viet

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 4樓L402號舖

電話︰2369 0422

營業時間︰11:30am - 11pm

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