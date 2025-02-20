  • 18°C
香港時間：2025220日 (四) 19:33

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全丨男子嘔足1年求醫驚見腦內長滿寄生蟲　疑愛吃「牛蛙」食出禍

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【牛蛙/寄生蟲/開腦手術】內地近年流行食牛蛙，牛蛙火鍋店更是大行其道，但小心隨時禍從口入！河南鄭州一名男子因持續嘔吐逾1年，於是近日往當地醫院求醫，檢查後發現他腦內生寄生蟲，醫生懷疑是因為男子平日喜愛食牛蛙肇禍。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜產後尿滲要做手術治療？ 醫生教做1運動改善症狀

綜合內地傳媒報導，內地一名姓孫男子近一年來持續噁心嘔吐，儘管連飲水亦會嘔吐，但他原以為是因為高血壓導致，所以一直未有太為意。直到新年前夕，他又再次因嘔吐入院，醫生安排他進行磁力共振檢查後，才發現他腦內有「曼氏裂頭絛蟲」，即寄生蟲的一種，需要緊急進行開顱手術。

醫生通過手術成功取出寄生蟲，男子目前還在醫院服用驅蟲藥，但嘔吐的症狀已經明顯改善，能夠正常進食。至於肇禍原因，醫生則懷疑與男子平日愛吃牛蛙有關。

點擊圖片放大
+4
+3

男子更坦言指自己原來已非首次因吃牛蛙不適，之前亦有一次因吃牛蛙火鍋，吃完之後不太舒服，症狀跟現在很像，不過，當時求醫被診斷為胃酸逆流。而3年前，他亦曾於菜市場買牛蛙給家人吃，致全家人生寄生蟲，致身體不適送院。

食用安全｜4招預防感染寄生蟲

本港腸胃肝臟專科醫生張世華接受本報訪問曾經指出，徹底煮熟食物才是預防寄生蟲的最有效方法，以下有4個貼士：

點擊圖片放大
+5
+4

同場加映: 6旬翁家中離奇暈倒送醫揭誤信偏方 飲1物逾5年腦內爬滿寄生蟲

坊間進補偏方無奇不有，切忌隨便嘗試，小則無效，大則隨時影響健康。內地一名6旬劉姓老翁在家中突然暈倒，緊急送院之後竟發現腦內爬滿寄生蟲，追問之下才知道原來老翁誤信偏方，從數年前開始便有「飲生豬血」的習慣，結果導致被感染。

點擊圖片放大
+3
+2

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

失明危機｜26歲女與貓玩險失明　遭寄生蟲感染視力模糊僅剩0.2
10:55 2024/09/17
失明危機｜26歲女與貓玩險失明　遭寄生蟲感染視力模糊僅剩0.2
食用安全｜男子臀部劇痛求醫揭盆骨遍佈數百寄生蟲卵 　X光片畫面超驚悚
16:29 2025/01/24
食用安全｜男子臀部劇痛求醫揭盆骨遍佈數百寄生蟲卵 　X光片畫面超驚悚
禍從眼入｜女子海灘游水染寄生蟲右眼失明　醫生：做錯1步惹禍【附佩戴隱形眼鏡7大注意事項】
13:31 2024/10/29
禍從眼入｜女子海灘游水染寄生蟲右眼失明　醫生：做錯1步惹禍【附佩戴隱形眼鏡7大注意事項】

你可能感興趣

失明危機｜26歲女與貓玩險失明　遭寄生蟲感染視力模糊僅剩0.2
10:55 2024/09/17
失明危機｜26歲女與貓玩險失明　遭寄生蟲感染視力模糊僅剩0.2
食用安全｜男子臀部劇痛求醫揭盆骨遍佈數百寄生蟲卵 　X光片畫面超驚悚
16:29 2025/01/24
食用安全｜男子臀部劇痛求醫揭盆骨遍佈數百寄生蟲卵 　X光片畫面超驚悚
禍從眼入｜女子海灘游水染寄生蟲右眼失明　醫生：做錯1步惹禍【附佩戴隱形眼鏡7大注意事項】
13:31 2024/10/29
禍從眼入｜女子海灘游水染寄生蟲右眼失明　醫生：做錯1步惹禍【附佩戴隱形眼鏡7大注意事項】
健康問題 網絡熱話 食用安全 寄生蟲 火鍋

最高瀏覽

鶼鰈情深丨大埔37歲女子墮樓不治　同日同地點36歲夫墜樓亡疑憶念亡妻輕生留遺書
鶼鰈情深丨大埔37歲女子墮樓不治　同日同地點36歲夫墜樓亡疑憶念亡妻輕生留遺書
抗癌飲食︱本港平均每日40人死於癌症　美國癌症基金會公佈30種抗癌食材名單
抗癌飲食︱本港平均每日40人死於癌症　美國癌症基金會公佈30種抗癌食材名單
抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌　肝腫瘤暴增近10顆病床虛弱照曝光
抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌　肝腫瘤暴增近10顆病床虛弱照曝光
揀老公貼士｜麥玲玲爆男星出軌招數揀老公最忌1類人 唐詩詠被指太天真易遇上渣男
揀老公貼士｜麥玲玲爆男星出軌招數揀老公最忌1類人 唐詩詠被指太天真易遇上渣男
腦動脈瘤｜歌手王若琪急回港做手術　1症狀揭腦動脈瘤　術後發文報平安
腦動脈瘤｜歌手王若琪急回港做手術　1症狀揭腦動脈瘤　術後發文報平安