食用安全丨男子嘔足1年求醫驚見腦內長滿寄生蟲　疑愛吃「牛蛙」食出禍

【牛蛙/寄生蟲/開腦手術】內地近年流行食牛蛙，牛蛙火鍋店更是大行其道，但小心隨時禍從口入！河南鄭州一名男子因持續嘔吐逾1年，於是近日往當地醫院求醫，檢查後發現他腦內生寄生蟲，醫生懷疑是因為男子平日喜愛食牛蛙肇禍。

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綜合內地傳媒報導，內地一名姓孫男子近一年來持續噁心嘔吐，儘管連飲水亦會嘔吐，但他原以為是因為高血壓導致，所以一直未有太為意。直到新年前夕，他又再次因嘔吐入院，醫生安排他進行磁力共振檢查後，才發現他腦內有「曼氏裂頭絛蟲」，即寄生蟲的一種，需要緊急進行開顱手術。

醫生通過手術成功取出寄生蟲，男子目前還在醫院服用驅蟲藥，但嘔吐的症狀已經明顯改善，能夠正常進食。至於肇禍原因，醫生則懷疑與男子平日愛吃牛蛙有關。

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男子更坦言指自己原來已非首次因吃牛蛙不適，之前亦有一次因吃牛蛙火鍋，吃完之後不太舒服，症狀跟現在很像，不過，當時求醫被診斷為胃酸逆流。而3年前，他亦曾於菜市場買牛蛙給家人吃，致全家人生寄生蟲，致身體不適送院。

食用安全｜4招預防感染寄生蟲

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