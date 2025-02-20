姚焯菲Chantel｜姚焯菲首次父女檔合作　捐5位數利市錢保育大熊貓

▲ 姚焯菲捐5位數利市錢保育大熊貓。

【姚焯菲 / Chantel / 港產大熊貓 / 家姐 / 細佬】人氣青春偶像姚焯菲（Chantel）與爸爸姚輝文首度父女檔合作，獲安排入園跟港產大熊貓「家姐」、「細佬」近距離接觸。

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姚焯菲Chantel｜姚爸呻坐定定化妝有難度 明白囡囡幕前唔易做

Chantel表示：「第一次跟爸爸一起工作很好玩，剛才看到爸爸在化妝時，感覺有點奇怪，事關平時是爸爸看著我化妝，今次互換角色，相當特別！」幕前經驗豐富的Chantel，更親自傳授「上鏡秘訣」給爹哋：「我有教爹哋如何走位，又提醒他要如何遷就鏡頭角度，盡量讓自己的『靚仔樣』多點出現於鏡頭前，哈哈！」

而首次擔任幕前工作的姚爸，表現淡定，甚具大將之風，並說：「適逢拍攝當日是情人節，囡囡又是我的『前世情人』，恍如跟Chantel來了一個『大熊貓約會』，十分Sweet！雖然要出鏡不算太緊張，但我也體驗到要坐定化妝原來也很累，需要定力十足，才能紋風不動，絕不簡單，更加覺得囡囡做幕前不輕易呢！」

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姚焯菲Chantel｜父女檔首見證大熊貓成長感覺奇妙

姚氏父女表示，今次拍攝工作讓他們可以探望一對港產大熊貓「家姐、細佬」，看到牠們睡覺及玩耍時，更不時異口同聲狂讚可愛，加上齊齊綻放餅印般的陽光笑容，場面溫馨！Chantel說：「我從小到大都很喜歡大熊貓，所以爸爸媽媽經常帶我到海洋公園睇大熊貓，但以往看到的『安安、佳佳』及『盈盈、樂樂』都是成年大熊貓，今次是首次看到大熊貓BB，真的超級可愛呢！而且全港巿民齊齊在新聞中見證『家姐』、『細佬』誕生，看著牠們長大，一天比一天健壯，這種感覺十分奇妙！」

姚父續說：「多謝中銀香港讓我跟囡囡有機會探望『家姐、細佬』，這個場面相當難得，而且這對港產大熊貓BB在香港出生，恍如有『香港身份證』一樣，就像我們的一份子，值得大家愛錫與欣賞。」

姚焯菲Chantel｜姚父分享理財之道

姚爸爸是國際知名投資公司的首席財務官，他分享理財之道：「我們一直秉持『應使則使』的大原則，有需要的東西當然要買，但喜歡的東西卻不一定要馬上入手，反而要經過等待及沉澱，三思而行。」

他續說：「其實等待的過程變相可以儲錢，我們從小就灌輸Chantel要學懂儲蓄，當你儲到一定數目後，仍然想買心頭好的話便付諸實行，若然熱情過後發現自己未必想買那樣東西，便將儲蓄用作其他用途，例如考慮進行投資理財，目標將財富增值，將錢用得更有價值！」

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姚焯菲Chantel｜Chantel捐5位數利市錢保育大熊貓

18歲的Chantel一直銘記爸爸的教誨：「爸爸跟我說過的這番話，至今難忘，他叮嚀我就算有再想要的東西，也要耐心等待，利用等待的時間驗證自己是否真的喜歡，而且爸爸更以身作則，他試過等足5年才入手心頭好呢！」

與此同時，Chantel亦深明儲蓄的重要性：「儲錢是理財的重要一環，所以近年的利是錢99%都存進戶口，今年亦如是，不會胡亂花錢購物。而且我答應了父母，今年要捐出部份利是錢保育大熊貓，回饋社會，預計會捐出5位數字吧！」

獨樂樂不如眾樂樂，向來寵粉的Chantel亦為一班「小菲象」準備了「菲」常體驗：「如果大家想跟我一起於4月到海洋公園，在寶貴的專屬場次，跟『家姐』、「細佬』來一個『菲』一般的近距離見面，記得留意TrendyTogether22 Instagram 有獎問答遊戲。」

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