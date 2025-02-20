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政府財赤｜教大李子建：削撥款無疑會影響大學　為資源分配排優次無意削人手

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 35 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

教育大學舉行傳媒春茗。（蔡健行攝）

政府或削減大學撥款，教育大學校長李子建表示，會研究如何開源節流，大學願與社會「同舟共濟」。他強調，削減人手是最後一步，大學會為不同項目排優次，決定資源分配。

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政府削減撥款成為各大學傳媒春茗的熱門話題，李子建今（20日）與教大管理層出席傳媒春茗時表示，大學會研究不同方法開源節流，強調沒有想過要削減人手，「無論人工智能有多強，都是取代不了我們的教授和行政人員。」他強調，教育是「中長期的事業」，需要長時間規劃。

教大將於9月開辦9個全新修課式碩士課程，李子建表示，學費是固然是一項收入，但強調大學規劃新課程是為了回應社會需求。

被問到大學可承受被削減多少撥款，教大副校長（行政）方永豪表示，現談論減幅是言之尚早，大學會嘗試運用新科技，例如人工智能協助處理行政工作，提高效率。李子建表示，大學會為不同項目排列優次分配資源，強調「大學的教育質素一定是優先」，亦會繼續確保能維持與本地、內地和國際間的交流合作。研究方面亦會確保具備影響力的研究能夠有足夠撥款。他表示，教大作為公帑資助大學，「願意跟社會同舟共濟、攜手並進、共渡時艱。」

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