全國兩會｜林建岳冀放寬香港影視工作者北上發展門檻　打造香港為國際影視之都

▲ 經民聯今日舉行記者會，介紹今年將提交予全國兩會的建議和提案。（戴朗希攝）

全國兩會下月在京召開，經民聯全國政協常委林建岳將提交3項提案，包括建議中央推出更多支持政策，進一步放寬香港影視工作者北上發展門檻，同時深化大灣區影視業合作，利用合拍片的優勢，進一步發掘大灣區資源。

經民聯今日舉行記者會，介紹今年將提交予全國兩會的建議和提案。林建岳建議之一是深化大灣區影視合作，打造香港成為國際影視之都，例如希望中央支持大灣區各市共同台作，將「香港國際電影節 」打造成為世界第四大國際電影節、為優秀國產電影走向國際建立大平台。

劉業強倡大灣區內地城市設「香港演藝培訓學院」

政協委員劉業強則建議在大灣區內地城市成立 「香港演藝培訓學院」，邀請內地及香港演藝導師進駐教授，合作培養更多影視人才，並有香港青年參與內地演藝產業提供一個直接和專業的途徑。

政協委員陳亨利建議，推動品牌服飾植入電影、電視劇及綜藝節目中，提升品牌知名度，舉例近年熱播的電視劇《繁花》，獲法國傳統品牌贊助服裝，品牌隨劇「爆紅」，還吸納了一班年輕消費者。

9人聯名提案 倡粵港澳推動打造橫琴航天教育基地

此外，全國政協常委林建岳、吳良好、譚錦球、姚志勝、施榮懷，政協委員劉業強、陳亨利、胡劍江等9人提交聯名提案，建議中央支持粵港澳三地政府共同推動打造橫琴航天教育基地。

被問及為何不選址香港時，胡劍江表示，橫琴十分鄰近珠海，而珠海航展已舉辦多年，已在國際間國際累積不少口碑，相信設立專區有其恰當性。

另外，陳亨利另一份提案是關於港澳居民發展遠洋漁業的建議。陳指，近年近海漁業資源衰歇、污染和漁船用油成本劇漲，須升級轉型發展新動能，建議將《中華人民共和國漁業法》及《遠洋漁業管理規定》的適用範圍擴展至「具有中國國籍的港澳居民以及由這些港澳居民全資的法人」，使港澳居民可以合法參與國家的遠洋漁業。

他認為，如果今次建議獲採納，是推動香港漁業長遠發展好機會，因據聞國家與印尼正在洽談協議，一旦落實，中國企業可與印尼合資，並派遣漁船到印尼海域作業，屆時港澳居民都可參與到，積極融入國家發展大局，塑造經濟發展新動能新優勢。

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