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減肥秘訣︱男子1個月內只吃「Subway」激減16磅勝過減肥藥　公開速食減肥法3重點

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 58 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

男子1個月內只吃「Subway」激減16磅勝過減肥藥　公開速食減肥法3重點

【減肥／SUBWAY／速食減肥挑戰／減肥飲食】吃快餐都可以瘦！加拿大一名男子日前實測「連續一個月只吃Subway」，看身體會有什麽變化。結果，僅一周時間，他就瘦下近10磅；30天後激減近16磅。男子總結當中離不開有3大因素，令速食減肥挑戰成功。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜產後尿滲要做手術治療？ 醫生教做1運動改善症狀

加拿大YouTuber弗里安·弗里亞斯（Frian Frias），在其影片頻道分享了一段速食減肥挑戰影片，記錄他在1個月內只吃Subway，最後成功減走約7kg（15.6磅）的過程。

在開始挑戰前，他先記錄自己的體重為195磅。之後每日的Subway飲食主要選擇一個12吋的三文治作為正餐，一整天也只有這一餐正餐；早上、晚上或是下午時間，會吃三文治配餐附的餅乾和薯片作為點心。

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除了每天吃Subway，弗里亞斯還有固定做輕度運動習慣。在挑戰開始的第一個星期，他就減掉了近10磅，減肥速度遠超過吃減肥藥的效果。不過，弗里亞斯的親友擔心單一化的飲食會對健康不利，為了平衡營養，弗里亞斯在挑戰中後期，開始嘗試吃Subway的湯品和飯類。

1個月減16磅 公開「速食減肥法」3重點

直至1個月後，弗里亞斯再測量體重，顯示為179.4磅，即成功減走15.6磅。他將這次減肥成功歸功於「Subway飲食計畫」，並分析其中的3大重點：

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