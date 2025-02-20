  • 18°C
香港時間：2025220日 (四) 19:33

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2025旅遊博覽｜花蓮館開幕 打卡玩遊戲贏免費來回機票

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

即日起至2月23日，2025香港旅遊博覽正式開鑼！

今年花蓮縣政府特意於旅遊博覽設「花蓮形象館」，展示花蓮的非凡魅力。花蓮館今日正式開幕，有溫泉打卡位，玩遊戲也有機會贏免費手信，甚至免費機票！

現時HK Express已有香港直飛花蓮的航線，每星期四班，逢二、四、六、日都有得飛。

點擊圖片放大
+3
+2

想贏免費機票的大家，記得於花蓮館開放期間打卡！小編為大家整合以下簡單步驟：

1. 讚好及追蹤「花蓮觀光粉絲團」Facebook或Instagram粉絲專頁

2. 於花蓮館特色打卡點拍照上載至Facebook或Instagram，並寫：「我在灣仔會展花蓮館」（Facebook），或「我想去花蓮）(Instagram）。記得要標記「花蓮觀光粉絲團」，並公開帖文。

3. 於2月28日（星期五）前，帖文讚數及分享數合計最高前4名，將獲得免費香港至花蓮來回機票（每人一張）！

為慶祝開幕，文化藝術團阿勒飛斯Alefis特意飛來香港表演傳統舞蹈，更邀入場的大家一同起舞，藉音樂感受花蓮文化，場面相當墟冚。花蓮縣縣長徐榛蔚亦有到場與大家打招呼，歡迎大家探索花蓮！

展館融入花蓮壯麗的山海景觀及文化元素，除了互動遊戲，也有旅遊諮詢專區，大家可邊玩邊了解花蓮的旅遊資訊。不論喜歡戶外運動，抑或觀賞自然美景，還是深入了解原住民族文化，身為多元化旅遊勝地的花蓮統統都可滿足到大家。

點擊圖片放大
+5
+4

現場亦可即席試食花蓮本土特色美食。若對住宿有任何查詢，更可向一眾飯店、民宿、旅行社參展業者交流，為去花蓮度假做足準備，來一場療癒身心之旅，發掘當地的無限可能。

2025香港旅遊博覽會 花蓮館

地點︰香港會議展覽中心（灣仔博覽道1號）展覽廳5BC、展位 5C-L01
時間︰11am至8pm

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

台灣親子遊｜台灣燈會桃園登場直擊　兩大展區卡比獸巨燈勁吸睛
10:19 2025/02/13
台灣親子遊｜台灣燈會桃園登場直擊　兩大展區卡比獸巨燈勁吸睛
台灣親子遊｜吉卜力展海外策展首站台北 　宮崎駿經典場景晒冷
18:13 2025/02/07
台灣親子遊｜吉卜力展海外策展首站台北 　宮崎駿經典場景晒冷
日本旅遊｜3大必睇雪祭 2,000盞天燈浪漫升空+閃耀雪燈之路
18:02 2025/02/06
日本旅遊｜3大必睇雪祭 2,000盞天燈浪漫升空+閃耀雪燈之路

你可能感興趣

台灣親子遊｜台灣燈會桃園登場直擊　兩大展區卡比獸巨燈勁吸睛
10:19 2025/02/13
台灣親子遊｜台灣燈會桃園登場直擊　兩大展區卡比獸巨燈勁吸睛
台灣親子遊｜吉卜力展海外策展首站台北 　宮崎駿經典場景晒冷
18:13 2025/02/07
台灣親子遊｜吉卜力展海外策展首站台北 　宮崎駿經典場景晒冷
日本旅遊｜3大必睇雪祭 2,000盞天燈浪漫升空+閃耀雪燈之路
18:02 2025/02/06
日本旅遊｜3大必睇雪祭 2,000盞天燈浪漫升空+閃耀雪燈之路
旅遊資訊 花蓮 旅遊設施 旅遊行程

最高瀏覽

鶼鰈情深丨大埔37歲女子墮樓不治　同日同地點36歲夫墜樓亡疑憶念亡妻輕生留遺書
鶼鰈情深丨大埔37歲女子墮樓不治　同日同地點36歲夫墜樓亡疑憶念亡妻輕生留遺書
抗癌飲食︱本港平均每日40人死於癌症　美國癌症基金會公佈30種抗癌食材名單
抗癌飲食︱本港平均每日40人死於癌症　美國癌症基金會公佈30種抗癌食材名單
抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌　肝腫瘤暴增近10顆病床虛弱照曝光
抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌　肝腫瘤暴增近10顆病床虛弱照曝光
揀老公貼士｜麥玲玲爆男星出軌招數揀老公最忌1類人 唐詩詠被指太天真易遇上渣男
揀老公貼士｜麥玲玲爆男星出軌招數揀老公最忌1類人 唐詩詠被指太天真易遇上渣男
腦動脈瘤｜歌手王若琪急回港做手術　1症狀揭腦動脈瘤　術後發文報平安
腦動脈瘤｜歌手王若琪急回港做手術　1症狀揭腦動脈瘤　術後發文報平安