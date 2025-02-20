2025旅遊博覽｜花蓮館開幕 打卡玩遊戲贏免費來回機票

即日起至2月23日，2025香港旅遊博覽正式開鑼！

今年花蓮縣政府特意於旅遊博覽設「花蓮形象館」，展示花蓮的非凡魅力。花蓮館今日正式開幕，有溫泉打卡位，玩遊戲也有機會贏免費手信，甚至免費機票！

現時HK Express已有香港直飛花蓮的航線，每星期四班，逢二、四、六、日都有得飛。

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想贏免費機票的大家，記得於花蓮館開放期間打卡！小編為大家整合以下簡單步驟：

1. 讚好及追蹤「花蓮觀光粉絲團」Facebook或Instagram粉絲專頁

2. 於花蓮館特色打卡點拍照上載至Facebook或Instagram，並寫：「我在灣仔會展花蓮館」（Facebook），或「我想去花蓮）(Instagram）。記得要標記「花蓮觀光粉絲團」，並公開帖文。

3. 於2月28日（星期五）前，帖文讚數及分享數合計最高前4名，將獲得免費香港至花蓮來回機票（每人一張）！

為慶祝開幕，文化藝術團阿勒飛斯Alefis特意飛來香港表演傳統舞蹈，更邀入場的大家一同起舞，藉音樂感受花蓮文化，場面相當墟冚。花蓮縣縣長徐榛蔚亦有到場與大家打招呼，歡迎大家探索花蓮！

展館融入花蓮壯麗的山海景觀及文化元素，除了互動遊戲，也有旅遊諮詢專區，大家可邊玩邊了解花蓮的旅遊資訊。不論喜歡戶外運動，抑或觀賞自然美景，還是深入了解原住民族文化，身為多元化旅遊勝地的花蓮統統都可滿足到大家。

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現場亦可即席試食花蓮本土特色美食。若對住宿有任何查詢，更可向一眾飯店、民宿、旅行社參展業者交流，為去花蓮度假做足準備，來一場療癒身心之旅，發掘當地的無限可能。



2025香港旅遊博覽會 花蓮館

地點︰香港會議展覽中心（灣仔博覽道1號）展覽廳5BC、展位 5C-L01

時間︰11am至8pm

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