觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品 全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
撰文： 王明芳
發布時間： 34 分鐘前
最後更新： 26 分鐘前
【觀音借庫2025/觀音開庫/借庫流程/廟宇/祈福】每年農曆正月廿六日是觀音開庫的日子，不少善信都會到廟宇向觀音大士求正財，保佑全年順景、財運亨通。今年觀音借庫日期由2月23日（星期日）開始，TOPick整合借庫吉時、步驟、所需祭品、禁忌，以及16大廟宇地點等詳情，供大家參考。
最新影片：
觀音借庫2025｜觀音借庫吉時吉日
今年觀音開庫的日子為2月23日，即農曆正月廿六日，善信可於2月22日晚上起，前往各大廟宇參與祈福儀式，至於吉時為2月23日下午1時至3時（未時）。
觀音借庫2025｜16大廟宇地點開放時間
今年全港16間提供觀音開庫服務的廟宇如下：
觀音借庫2025｜華人廟宇委員會轄下廟宇
華人廟宇委員會提供觀音開庫服務的廟宇共有12間，地址及開放時間如下：
|廟宇
|觀音開庫期間開放時間
|地址
|香港區
|大坑蓮花宮
|由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）晚上6時
|香港大坑蓮花街
|香港仔天后古廟
由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）凌晨2時
由23/2上午8時至下午5時
|香港香港仔大道182號
|黃泥涌北帝譚公廟及天后廟
由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）凌晨3時
由23/2上午8時至下午5時
|香港黃泥涌藍塘道9號
|筲箕灣天后古廟
|由22/2晚上11時通宵開放至翌日(23/2)晚上6時
|香港筲箕灣筲箕灣東大街53號
|筲箕灣譚公廟
由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）凌晨2時
由23/2上午8時至下午5時
|香港筲箕灣譚公廟道
|灣仔玉虛宮（北帝廟）
由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）凌晨2時30分
由23/2上午8時至下午5時
|香港灣仔隆安街
|九龍區
|土瓜灣天后古廟
由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）凌晨3時
由23/2上午8時30分至下午5時30分
|九龍土瓜灣下鄉道49號
|紅磡北帝古廟
|由22/2上午8時至下午5時30分
|九龍紅磡馬頭圍道146號
|紅磡觀音廟
|由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）晚上8時（為籌備觀音開庫，22/2將提早於5時關廟）
|九龍紅磡差館里
|深水埗三太子及北帝廟
|由23/2上午7時至晚上7時
|九龍深水埗汝州街196-198號
|深水埗天后廟
由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）凌晨3時
由23/2上午8時至下午5時
|九龍深水埗醫局街182號
|茶果嶺天后廟
由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）凌晨2時
由23/2上午7時至晚上7時
|九龍油塘茶果嶺道
觀音借庫2025｜華人廟宇委員會代客借庫服務
華人廟宇委員會部分廟宇亦提供預約代客借庫，善信由即日起可透過WhatsApp登記，成功預約者可於觀音開庫後（即2月24日起）到相關廟宇領取借庫物品。
|廟宇
|預約代客借庫電話（只接受WhatsApp）
|可供預約日期
|深水埗天后廟
|6313 5862
|由即日起至2025年2月20日
|茶果嶺天后廟
|5626 2792
|由即日起至2025年2月21日
|土瓜灣天后古廟
|9105 4128
|由即日起至2025年2月22日
|深水埗三太子及北帝廟
|9260 9163
|由即日起至2025年2月22日
|紅磡觀音廟
|9159 8272
|由即日起至2025年2月23日
觀音借庫2025｜東華三院轄下廟宇
東華三院轄下有4間廟宇提供觀音開庫服務，地址及開放時間如下：
|廟宇
|觀音開庫開放時段
|排隊入場位置
|上環列聖宮
|2024年3月5日晚上11時至2024年3月6日晚上6時（通宵及一天日間）
上環荷李活道
轉上四方街方向行人路
|慈雲山觀音佛堂
|2024年3月6日早上8時至晚上5時（一天日間）
慈雲山沙田坳道
慈雲山觀音佛堂平台
|旺角水月宮
|2024年3月5日晚上11時至2024年3月6日晚上7時（通宵及一天日間）
旺角染布房街
近火車橋行人路
|油麻地社壇
|2024年3月5日晚上11時至2024年3月6日晚上6時（通宵及一天日間）
油麻地廟街/眾坊街
休憩花園
觀音借庫2025｜東華三院網上觀音借庫登記
今年東華三院4間廟宇（上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮、油麻地社壇）將繼續舉辦網上觀音開庫活動，善信由即日起至2月22日正午12時期間，進入東華三院廟宇及祭祀服務網站【按此連結】，免費登記成為會員，登入網站後揀選「登記廟宇服務」，便可在心水廟宇中選用網上借庫或代善信還庫服務。
觀音借庫2025｜觀音借庫準備一覽
1. 必須帶備去年的庫錢利是
- 據東華三院社會服務科發言人指出，不少善信或未必能夠在年尾還庫的，亦可於「借庫」當晚進行「還庫」參拜儀式。
2. 祭品禁忌
- 觀音是佛教神祇，祭品以齋菜為主，絕對不可以帶酒葷供奉。因為參與開庫人流太多，善信若帶祭品借庫，實在不敷地方擺放，故當日以簡單香燭敬奉便可。倘善信要敬奉觀音大士，大可於借庫後再擇吉日，備寶燭、水果、香油、鮮花供奉。
3. 帶備散紙
- 由於借庫當天人流眾多，善信最好帶備散紙，免找續更利人利己，部分廟宇更明言不設找續。
觀音借庫2025｜觀音借庫祭品
傳統上，「觀音借庫」要準備以下祭品：
觀音借庫2025｜觀音借庫流程
觀音借庫流程如下：
觀音借庫2025｜觀音借庫7大宜忌
觀音借庫所穿的衣著、祭品等都有講究，借庫前記得留意以下7大宜忌：
觀音借庫2025｜觀音借庫注意事項
1. 抽中的開庫利市，全年隨身帶備，保平安吉利，利市銀碼最好勿對人言，相傳會影響靈驗效果；而花令則放家中，有奉神的就放神位處，可保闔家平安。
2. 亦有為公司或食肆向觀音求賜開庫利巿的，會將庫銀放在神枱供奉。
3. 所謂八寶包或發財包，內附花生、百合、茶葉等物，拿回家後，可整包放神位奉神，或自己吃之亦可。
4. 如果向觀音借庫，需要持續借庫及還庫至少3年。
觀音借庫2025｜還庫流程
觀音借庫幾時還？按照傳統，農曆12月要還庫酬謝神恩。還庫有一套既定程序，東華三院社會服務科發言人，提供了以下的方式，在廟或在家都可以誠心還庫。
在廟宇還庫流程︰
1. 正殿上香一炷；
2. 將還庫物品（壽金及去年庫錢利市）放到化寶收集處由廟宇集中處理。
在家中還庫流程︰
1. 以平時拜神方式，備牲禮果品進行儀式；
2. 上香燭，稟明「還庫」酬神；
3. 化寶、化壽金。
更多風水資訊：
七仙羽2025風水佈局｜文昌位代表名利與樣貌 七師傅教蛇年催旺子女學業運：文昌塔要13層【附影片】
2025蛇年風水佈局｜唐碧霞教擺家居大門地氈風水陣 放不同顏色地氈助旺財避凶
辦公室風水2025｜堪輿學家唐碧霞教辦公桌風水佈局 打工仔想保飯碗升職加薪可以點擺位？
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：