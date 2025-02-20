觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】

▲ 觀音借庫2025懶人包，一文看清吉時、借庫還庫流程、祭品、全港16大廟宇。

【觀音借庫2025/觀音開庫/借庫流程/廟宇/祈福】每年農曆正月廿六日是觀音開庫的日子，不少善信都會到廟宇向觀音大士求正財，保佑全年順景、財運亨通。今年觀音借庫日期由2月23日（星期日）開始，TOPick整合借庫吉時、步驟、所需祭品、禁忌，以及16大廟宇地點等詳情，供大家參考。

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觀音借庫2025｜觀音借庫吉時吉日

今年觀音開庫的日子為2月23日，即農曆正月廿六日，善信可於2月22日晚上起，前往各大廟宇參與祈福儀式，至於吉時為2月23日下午1時至3時（未時）。

觀音借庫2025｜16大廟宇地點開放時間

今年全港16間提供觀音開庫服務的廟宇如下：

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觀音借庫2025｜華人廟宇委員會轄下廟宇

華人廟宇委員會提供觀音開庫服務的廟宇共有12間，地址及開放時間如下：

廟宇 觀音開庫期間開放時間 地址 香港區 大坑蓮花宮 由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）晚上6時 香港大坑蓮花街 香港仔天后古廟 由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）凌晨2時 由23/2上午8時至下午5時 香港香港仔大道182號 黃泥涌北帝譚公廟及天后廟 由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）凌晨3時 由23/2上午8時至下午5時 香港黃泥涌藍塘道9號 筲箕灣天后古廟 由22/2晚上11時通宵開放至翌日(23/2)晚上6時 香港筲箕灣筲箕灣東大街53號 筲箕灣譚公廟 由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）凌晨2時 由23/2上午8時至下午5時 香港筲箕灣譚公廟道 灣仔玉虛宮（北帝廟） 由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）凌晨2時30分 由23/2上午8時至下午5時 香港灣仔隆安街 九龍區 土瓜灣天后古廟 由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）凌晨3時 由23/2上午8時30分至下午5時30分 九龍土瓜灣下鄉道49號 紅磡北帝古廟 由22/2上午8時至下午5時30分 九龍紅磡馬頭圍道146號 紅磡觀音廟 由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）晚上8時（為籌備觀音開庫，22/2將提早於5時關廟） 九龍紅磡差館里 深水埗三太子及北帝廟 由23/2上午7時至晚上7時 九龍深水埗汝州街196-198號 深水埗天后廟 由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）凌晨3時 由23/2上午8時至下午5時 九龍深水埗醫局街182號 茶果嶺天后廟 由22/2晚上11時通宵開放至翌日（23/2）凌晨2時 由23/2上午7時至晚上7時 九龍油塘茶果嶺道

觀音借庫2025｜華人廟宇委員會代客借庫服務

華人廟宇委員會部分廟宇亦提供預約代客借庫，善信由即日起可透過WhatsApp登記，成功預約者可於觀音開庫後（即2月24日起）到相關廟宇領取借庫物品。

廟宇 預約代客借庫電話（只接受WhatsApp） 可供預約日期 深水埗天后廟 6313 5862 由即日起至2025年2月20日 茶果嶺天后廟 5626 2792 由即日起至2025年2月21日 土瓜灣天后古廟 9105 4128 由即日起至2025年2月22日 深水埗三太子及北帝廟 9260 9163 由即日起至2025年2月22日 紅磡觀音廟 9159 8272 由即日起至2025年2月23日

觀音借庫2025｜東華三院轄下廟宇

東華三院轄下有4間廟宇提供觀音開庫服務，地址及開放時間如下：

廟宇 觀音開庫開放時段 排隊入場位置 上環列聖宮 2024年3月5日晚上11時至2024年3月6日晚上6時（通宵及一天日間） 上環荷李活道 轉上四方街方向行人路 慈雲山觀音佛堂 2024年3月6日早上8時至晚上5時（一天日間） 慈雲山沙田坳道 慈雲山觀音佛堂平台 旺角水月宮 2024年3月5日晚上11時至2024年3月6日晚上7時（通宵及一天日間） 旺角染布房街 近火車橋行人路 油麻地社壇 2024年3月5日晚上11時至2024年3月6日晚上6時（通宵及一天日間） 油麻地廟街/眾坊街 休憩花園

觀音借庫2025｜東華三院網上觀音借庫登記

今年東華三院4間廟宇（上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮、油麻地社壇）將繼續舉辦網上觀音開庫活動，善信由即日起至2月22日正午12時期間，進入東華三院廟宇及祭祀服務網站【按此連結】，免費登記成為會員，登入網站後揀選「登記廟宇服務」，便可在心水廟宇中選用網上借庫或代善信還庫服務。

觀音借庫2025｜觀音借庫準備一覽

1. 必須帶備去年的庫錢利是

據東華三院社會服務科發言人指出，不少善信或未必能夠在年尾還庫的，亦可於「借庫」當晚進行「還庫」參拜儀式。

2. 祭品禁忌

觀音是佛教神祇，祭品以齋菜為主，絕對不可以帶酒葷供奉。因為參與開庫人流太多，善信若帶祭品借庫，實在不敷地方擺放，故當日以簡單香燭敬奉便可。倘善信要敬奉觀音大士，大可於借庫後再擇吉日，備寶燭、水果、香油、鮮花供奉。

3. 帶備散紙

由於借庫當天人流眾多，善信最好帶備散紙，免找續更利人利己，部分廟宇更明言不設找續。

觀音借庫2025｜觀音借庫祭品

傳統上，「觀音借庫」要準備以下祭品：

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觀音借庫2025｜觀音借庫流程

觀音借庫流程如下：

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觀音借庫2025｜觀音借庫7大宜忌

觀音借庫所穿的衣著、祭品等都有講究，借庫前記得留意以下7大宜忌：

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觀音借庫2025｜觀音借庫注意事項

1. 抽中的開庫利市，全年隨身帶備，保平安吉利，利市銀碼最好勿對人言，相傳會影響靈驗效果；而花令則放家中，有奉神的就放神位處，可保闔家平安。

2. 亦有為公司或食肆向觀音求賜開庫利巿的，會將庫銀放在神枱供奉。

3. 所謂八寶包或發財包，內附花生、百合、茶葉等物，拿回家後，可整包放神位奉神，或自己吃之亦可。

4. 如果向觀音借庫，需要持續借庫及還庫至少3年。

觀音借庫2025｜還庫流程

觀音借庫幾時還？按照傳統，農曆12月要還庫酬謝神恩。還庫有一套既定程序，東華三院社會服務科發言人，提供了以下的方式，在廟或在家都可以誠心還庫。

在廟宇還庫流程︰

1. 正殿上香一炷；

2. 將還庫物品（壽金及去年庫錢利市）放到化寶收集處由廟宇集中處理。

在家中還庫流程︰

1. 以平時拜神方式，備牲禮果品進行儀式；

2. 上香燭，稟明「還庫」酬神；

3. 化寶、化壽金。

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