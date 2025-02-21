媽媽重返職場｜HATCH免費推一日實習生計劃　助港媽配對100種職場體驗機會

▲ HATCH免費推一日實習生計劃，助港媽配對100種職場體驗機會。

【HATCH/合廠/重返職場/一日實習生】想重返職場，卻不知從何開始？《創．女程》於3月婦女月舉行《一日實習生》企劃，提供100個短期實習機會，透過3小時親身體驗職場環境，開創自己理想的工作方式。

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HATCH創女程企劃｜助女性重拾信心和技能

現今社會，約有600,000名女性因為家庭責任而離開職場，面對重返工作的挑戰時，往往不知從何開始。為了幫助這些女性重拾信心和技能，HATCH合廠自2018年以來一直與女性照顧者同行，設計創新的重返職場方案，並與僱主共同推動職場生態的改變。

HATCH合廠由香港社會創投基金（SVhk）策動，期望為工作新方式（Workstyle）帶來一場革命，讓每個人都能在家庭、工作及生活中找到平衡和滿足。自成立以來，HATCH合廠營運全港首個「共享工廠」，並與多個本地品牌合作，為媽媽們設計彈性工作機會。去年，HATCH合廠更與渣打銀行及其企業客戶聯手創辦《創．女程》商社企劃，連結更多有心企業僱主，為媽媽們提供重返職場的另類選擇。

▲ HATCH《創．女程》「一日實習生」企劃中將根據妳的經驗與興趣調配，期間會配對一位在職媽媽與妳互相交流，短時間內了解不同工作模式。（Hatch提供圖片）

HATCH創女程企劃｜與100位企業女性交流

《創．女程》於3月婦女月推出《一日實習生》企劃，提供100個短期實習機會。這項活動不僅讓參加者能夠親身體驗職場環境，還能啟發她們探索理想的工作方式，為重返職場鋪路。透過這3小時的實習，媽媽們將有機會與100位在職企業女性交流，獲得寶貴的職場見解，並為自己未來的職業生涯奠定基礎。

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HATCH創女程企劃｜探索不同工作模式

在這次的《一日實習生》企劃中，實習時間將於3月10至14日其中一天進行（3小時起），將根據妳的經驗與興趣調配，期間會配對一位在職媽媽與妳互相交流，短時間內了解不同工作模式，職位涵蓋：行政、活動策劃、客戶服務、市場推廣、社創社企、科創、教育、物流、社區服務等，幫助媽媽們輕鬆探索不同領域的可能性，為她們的職業生涯開啟新篇章。

報名流程 1.填寫報名表︰ https://forms.gle/CjLR7DiVg8k5hpcb6 2.確認申請： 3個工作天內 WhatsApp & 電話確認資料 3.通知實習詳情： 2月24日至3月7日公佈申請結果及實習安排 4.參與體驗： 3月10日至14日其中一天的三小時 5.費用︰ 免費（名額有限）

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