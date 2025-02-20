房協｜推出全港首個長幼共融商場「啟點」　盼提供北上消費、網購沒有的體驗

▲ 房協啟德項目「樂啟都匯」的商場「啟點」，以長幼共融為主題。（資料圖片）

房協啟德新項目「啟點」，將會是全港首個以長幼共融為主題的商場。主席凌嘉勤期望與區內其他商場區分市場，成為上至長者下至兒童到照顧得到的地點。

隨着人口老化，房協近年的項目一般都有長幼共融設計，例如單位畫則時已考慮住戶年老時可能作出簡易改動。

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五層商場各有主題 冀一家人留在區內活動

房協啟德沐縉街項目「樂啟都匯」的商場「啟點」距離港鐵啟德站步行約5分鐘，樓高5層，面積約30萬平方呎，預計2027年中開幕。五層商場各有主題，主要從空間設計、活動安排和商戶選擇三方面，考慮跨代服務和產品如何融入商業發展，令居民一家大細留在區內消費和活動。

「啟點」會有多項長幼共融設施，例如花園內有長者和兒童都適用的設施，而重點則是和兒童都能參與的活動，將會和居民及團體合作舉辦，包括舞蹈和表演，「你唔好以為長者好靜，其實長者好鍾意玩」。房協希望「啓點」商場可成為長者想帶孫兒進來，兒童亦都覺得好玩，一家人全日都可以來行的商場。

▲ 房協公布啟德新項目「啟點」，將會是全港首個以長幼共融為主題的商場。（鄭寶生攝）

房協表示，商場內會有適合不同年齡層的產品和服務，當中包括基本民生需要，注重北上消費和網購無法得到的顧客體驗。另外，商場設施和店舖亦會注重寵物友善，希望做到寵物共融。

房協又透露，將會有不止一間首次來港的外地商戶進駐。

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