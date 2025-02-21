變化驚人｜57歲前TVB「御用八婆」 轉戰內地　外貌被指再走下坡嚇窒網民：怎麼變成這樣了

▲ 57歲前TVB「御用八婆」被指外貌再走下坡。

【馬蹄露／TVB／抖音】前TVB「御用八婆」馬蹄露過往曾演出多套劇集，近年工作重心轉往內地，不時分享唱歌及生活片段。她近日上載新影片，卻被指外貌再走下坡，不少網民表示被嚇倒，驚嘆「怎麼變成這樣了」。

最新影片：

現年57歲的馬蹄露（原名梁穎顏）入行36年，她當年經曾志偉引薦加入TVB，在情景喜劇《真情》中飾演刁蠻大小姐「May May」，潑辣形象深入人心。由於馬蹄露外型獨特，並非走玉女、花瓶路線，因此又有「香港第一醜女」的稱號。

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近年她轉戰內地市場，拍劇及電影工作大減，將重心放在抖音、商演及帶貨活動上。馬蹄露於周一（17日）在抖音上載新影片，向觀眾介紹尖沙咀金馬倫道的廉價美食。從影片可見，馬蹄露身穿紅色T恤、頂著一頭凌亂金髮現身，邊行邊自拍，並拿着有線耳機介紹香港地道的燒臘店，以及兩餸和三餸飯。

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影片發布後，大批網民看到其外貌變化表示驚訝，紛紛留言「怎麼變成這樣了」、「好像裘千尺」、「這頭髮顏色好像不怎麼合適您哦」，更有人指她有望做成為邵音音接班人。面對網民評論，她就回覆「我是金毛獅王」。

雖然顏值不高，不過馬蹄露的感情生活可謂非常豐富；她於1995年與酒吧老闆Victor結婚，1997年離婚，之後結識到香港交流的外籍大學教授Mark Andrea，並曾與對方發展異地戀，又曾與一名德國籍商人拍拖。

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