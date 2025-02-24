經痛救星｜紓緩經痛毋須食止痛藥　研究推薦「1種超級食物」助減肥/防癌/抗衰老【集合中西醫改善經痛良方】

【經痛救星／經痛／超級食物】每逢經期來臨，女士們除了擔心因經血量過多，造成側漏的尷尬情況，更痛苦的是要經歷生不如死的經痛折磨。有研究指出，多吃這種超級食物後，能夠有助舒緩經痛，甚至可以達致防癌通便的好處。

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根據HortScience及過往刊登於學術期刊的研究指出，番薯葉（地瓜葉）因富含維他命K、B6、C及核黃素等營養素，因此又被譽為超級食物。這些營養成分對於減經女性的經前症候群及經痛有一定幫助。以下就包含6種對人體的好處：

1. 富含維生素及礦物質

番薯葉含有豐富的維他命A、E、K、C、D及B6等，其中維他命A、C、E有助於增強免疫系統，預防感冒；維他命A是重要的護眼營養；維他命K可防止骨質疏鬆，能穩定血壓，亦能有助凝血功效舒緩經痛。

2. 抗氧化劑

番薯葉富含抗氧化劑，如多酚及類黃酮，助於中和自由基，減少細胞損傷及衰老。

3. 高纖維

番薯葉含有大量膳食纖維，有助於腸道健康、改善消化，預防便秘問題。

4. 抗發炎

番薯葉因含有大量多酚、維他命C及鎂等營養素，除了中和自由基之外，還能助於增強免疫系統，調節體內發炎反應。

5. 熱量低

番薯葉熱量低，每100克的番薯葉熱量28卡，是飲食控制者的理想葉菜。

6. 幫助調節血糖

番薯葉中的纖維等營養有助於穩定血糖，對於糖尿病患者有益處。

經痛救星｜3種人不宜食用番薯葉

番薯葉富含營養，但3種人需謹慎食用：

腎臟病患者：蕃薯葉富含鉀離子，腎功能不佳的患者可能無法有效排出過多的鉀，恐導致鉀血症等問題

腹瀉：富含膳食纖維，腹瀉患者若過度攝取，可能加重腹瀉症狀

服用抗凝血藥物者：維他命會降低抗凝血藥物的效果，增加出血風險

經痛成因｜2大穴位按摩調和經痛

台灣中醫師胡馨方早前在其Facebook專頁中分享2大穴位按摩，月經來臨前做有助調和經痛：

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經痛成因｜5招快速紓緩痛經

註冊中醫師周家敏接受訪問時表示，臨床上可將經痛分為「寒性」及「氣滯血瘀型」2種，與生活習慣及環境等因素有關。若想快速紓緩經痛不適，可參考以下5個做法，都能做到緩減及止痛作用。

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經痛成因｜6種食物趕走經痛

台灣婦產科醫生張瑜芹曾在其Facebook專頁指出，不少女生每月都要經歷「折磨」，除了吃止痛藥外，亦可以補充營養素來止痛。她建議可多吃24種食物來補充營養素，首選「6種趕走經痛好食物」：

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同場加映：10大超級食物防癌／護心／降三高

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