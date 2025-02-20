何傲兒結婚｜前港姐希臘完婚低調嫁髮型師　何傲兒晒備婚片：佢係我嘅soulmate

▲ 前港姐何天兒（原名何傲兒）早前於希臘結婚。

【何傲兒/結婚/香港小姐】36歲前港姐何天兒（原名何傲兒）早前無預警下於社交網宣布結婚，日前何天兒分享「備婚日記」，從其上載的影片所見，她先後試穿兩套婚紗。

最新影片：

何天兒結婚｜試婚紗露出纖腰

何天兒找來本地星級婚紗設計師Noel Chu設計嫁衣，只見她先換上斜肩露膊貼身刺繡紗裙，露出玉背之餘，更展示其纖腰。之後她換上另一套低胸露膊裙，其中一邊肩膊採用羽毛設計，兩側的薄紗就露出纖腰，期間設計師為她調整裙子長度及尺寸。

當中何天兒撰文抒發感受：「備婚日記，和大家分享一下試婚紗的過程，從腦海裡構思到成品，通常是一個比較冒險的過程，因為往往成品出來跟想像的總會有些反差。但在這次過程全程都很順利和充滿驚喜。」

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何天兒結婚｜婚前兩夫婦齊減肥

何天兒接受TOPick訪問，她表示其中一套婚紗跟設計師一起構思：「我給一些圖讓她看，等她了解我喜歡的風格，簡單不簡約， 再加入希臘元素，例如後面的薄紗，更加修身的設計，選布這方面全部交給她。」

見何天兒比從前清減不少，她坦言結婚前努力瘦身，曾經為拍劇一周減10磅的她，不再用此極端方法減肥，她說：「因為都知自己去旅行一定會食多了，但不是激進減肥，反而煮營養菜湯，多菜少肉，我先生同我一齊減，大家都想影相出來效果靚。」

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何天兒結婚｜讚未婚夫相處舒服夠坦誠

何天兒續說已經於希臘低調完婚，二人於當地註冊結婚，跟家人和好朋友簡單食飯慶祝。何天兒表示於朋友介紹下認識丈夫：「他是髮型設計師，亦都是一間慈善機構的董事。」

說到求婚過程，丈夫於何天兒生日當天求婚，她透露：「他剪了條片及帶我上天台求婚， 簡簡單單有一些朋友在場，(甚麼原因打動你下嫁？)，跟他相處好舒服，我覺得溝通對我來說是好重要，好多時候我們都會對大家坦白，他就如我的soulmate一樣。」

說到生育計劃，何天兒表示順其自然：「暫時都未有計劃，可能過多一兩年先。」

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