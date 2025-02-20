  • 17°C
香港時間：2025220日 (四) 21:13

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

何傲兒結婚｜前港姐希臘完婚低調嫁髮型師　何傲兒晒備婚片：佢係我嘅soulmate

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

前港姐何天兒（原名何傲兒）早前於希臘結婚。

【何傲兒/結婚/香港小姐】36歲前港姐何天兒（原名何傲兒）早前無預警下於社交網宣布結婚，日前何天兒分享「備婚日記」，從其上載的影片所見，她先後試穿兩套婚紗。

最新影片：

TOPick一分鐘
湛江親子遊｜湛江4大必食餐廳推介　全紅嬋最愛白切雞/海鮮撈粉/超大生蠔

何天兒結婚｜試婚紗露出纖腰

何天兒找來本地星級婚紗設計師Noel Chu設計嫁衣，只見她先換上斜肩露膊貼身刺繡紗裙，露出玉背之餘，更展示其纖腰。之後她換上另一套低胸露膊裙，其中一邊肩膊採用羽毛設計，兩側的薄紗就露出纖腰，期間設計師為她調整裙子長度及尺寸。

當中何天兒撰文抒發感受：「備婚日記，和大家分享一下試婚紗的過程，從腦海裡構思到成品，通常是一個比較冒險的過程，因為往往成品出來跟想像的總會有些反差。但在這次過程全程都很順利和充滿驚喜。」

點擊圖片放大
+7
+6

何天兒結婚｜婚前兩夫婦齊減肥

何天兒接受TOPick訪問，她表示其中一套婚紗跟設計師一起構思：「我給一些圖讓她看，等她了解我喜歡的風格，簡單不簡約， 再加入希臘元素，例如後面的薄紗，更加修身的設計，選布這方面全部交給她。」

見何天兒比從前清減不少，她坦言結婚前努力瘦身，曾經為拍劇一周減10磅的她，不再用此極端方法減肥，她說：「因為都知自己去旅行一定會食多了，但不是激進減肥，反而煮營養菜湯，多菜少肉，我先生同我一齊減，大家都想影相出來效果靚。」

點擊圖片放大
+8
+7

何天兒結婚｜讚未婚夫相處舒服夠坦誠

何天兒續說已經於希臘低調完婚，二人於當地註冊結婚，跟家人和好朋友簡單食飯慶祝。何天兒表示於朋友介紹下認識丈夫：「他是髮型設計師，亦都是一間慈善機構的董事。」

說到求婚過程，丈夫於何天兒生日當天求婚，她透露：「他剪了條片及帶我上天台求婚， 簡簡單單有一些朋友在場，(甚麼原因打動你下嫁？)，跟他相處好舒服，我覺得溝通對我來說是好重要，好多時候我們都會對大家坦白，他就如我的soulmate一樣。」

說到生育計劃，何天兒表示順其自然：「暫時都未有計劃，可能過多一兩年先。」

相關報道：

衛詩雅結婚｜衛詩雅周祉安婚宴金鐘舉行　米芝蓮餐廳打造餐單每枱幾錢

方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

衛詩雅結婚｜衛詩雅偕未婚夫返母校影婚紗照　大嗌辛苦到想嘔：好彩人生只需結一次婚
16:00 2025/02/11
衛詩雅結婚｜衛詩雅偕未婚夫返母校影婚紗照　大嗌辛苦到想嘔：好彩人生只需結一次婚
方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨
13:54 2025/02/14
方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨
恩愛夫妻｜走出流產陰霾再歷幼女患心臟病　吳雨霏夫婦賀結婚10周年：喜歡和你一起變老
20:43 2025/01/22
恩愛夫妻｜走出流產陰霾再歷幼女患心臟病　吳雨霏夫婦賀結婚10周年：喜歡和你一起變老
旦哥嫁女｜大女鄭瑤公開去年結婚溫馨片段　鄭丹瑞親吻愛女手背難掩不捨之情
17:39 2025/01/09
旦哥嫁女｜大女鄭瑤公開去年結婚溫馨片段　鄭丹瑞親吻愛女手背難掩不捨之情
移民星洲｜前港姐李雪瑩移居新加坡成兩孩之母　6歲大女升呢「小學雞」靚媽變緊張
17:23 2025/01/14
移民星洲｜前港姐李雪瑩移居新加坡成兩孩之母　6歲大女升呢「小學雞」靚媽變緊張
千億孫新抱｜馮盈盈同屆港姐陳雅思IG晒巨肚　千億首富郭鶴年孫新抱升呢準人母
17:59 2024/12/17
千億孫新抱｜馮盈盈同屆港姐陳雅思IG晒巨肚　千億首富郭鶴年孫新抱升呢準人母

你可能感興趣

衛詩雅結婚｜衛詩雅偕未婚夫返母校影婚紗照　大嗌辛苦到想嘔：好彩人生只需結一次婚
16:00 2025/02/11
衛詩雅結婚｜衛詩雅偕未婚夫返母校影婚紗照　大嗌辛苦到想嘔：好彩人生只需結一次婚
方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨
13:54 2025/02/14
方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨
恩愛夫妻｜走出流產陰霾再歷幼女患心臟病　吳雨霏夫婦賀結婚10周年：喜歡和你一起變老
20:43 2025/01/22
恩愛夫妻｜走出流產陰霾再歷幼女患心臟病　吳雨霏夫婦賀結婚10周年：喜歡和你一起變老
結婚 夫妻之道 希臘 香港小姐 娛樂人物職業

最高瀏覽

鶼鰈情深丨大埔37歲女子墮樓不治　同日同地點36歲夫墜樓亡疑憶念亡妻輕生留遺書
鶼鰈情深丨大埔37歲女子墮樓不治　同日同地點36歲夫墜樓亡疑憶念亡妻輕生留遺書
抗癌飲食︱本港平均每日40人死於癌症　美國癌症基金會公佈30種抗癌食材名單
抗癌飲食︱本港平均每日40人死於癌症　美國癌症基金會公佈30種抗癌食材名單
抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌　肝腫瘤暴增近10顆病床虛弱照曝光
抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌　肝腫瘤暴增近10顆病床虛弱照曝光
揀老公貼士｜麥玲玲爆男星出軌招數揀老公最忌1類人 唐詩詠被指太天真易遇上渣男
揀老公貼士｜麥玲玲爆男星出軌招數揀老公最忌1類人 唐詩詠被指太天真易遇上渣男
腦動脈瘤｜歌手王若琪急回港做手術　1症狀揭腦動脈瘤　術後發文報平安
腦動脈瘤｜歌手王若琪急回港做手術　1症狀揭腦動脈瘤　術後發文報平安